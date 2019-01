Ústecko - Právě vyšlo nejnovější číslo Týdeníku Ústecko. Podívejte se, co tentokrát nabízí.

Týdeník Ústecko z 29. ledna 2019 | Foto: Deník

Týdeník Ústecko vychází každé úterý jako příloha Ústeckého deníku. Od středy je na stáncích k zakoupení i samostatně a jeho součástí je také oblíbený TV Magazín. Každý týden nabízí mnoho zajímavostí z regionu: hlavní téma, velký rozhovor se zajímavou osobností, tipy na různé akce, sportovní perličky, čtení pro volný čas, soutěže a mnoho dalšího. Podívejte se, jaká hlavní témata přináší tentokrát…

Tříkrálová sbírka byla úspěšná a lidé štědří

Umíme být štědří a letošní Tříkrálová sbírka to potvrdila. Mnohá místa hlásí rekordní výnosy, výtěžek tradiční charitativní akce přitom pomůže potřebným, z velké části přímo v regionu, kde koledníci peníze vybrali. Kolik dali lidé u nás? Kde se vzala legenda o třech mudrcích? A co skutečně znamená formule, psaná posvěcenou křídou na dveře? I to se dočtete v tématu týdne. …

Můj první den v rádiu? Hrůza! Šílená žena postřelila kolegu

Ústečtí posluchači jeho hlas znají velmi dobře. Moderátor Kamil Bílský letos slaví jubilejní dvacátý rok v rádiu. Kromě toho uvádí i hokejové zápasy a boxerské galavečery. Svůj život spojil s Ústím nad Labem, odkud každé všední ráno provází svým hlasem ranní show regionálního rádia. V rozhovoru týdne však přiznává, že jeho moderátorské začátky nebyly vůbec snadné. …

A nechybí ani seriál Hasiči kolem nás! V něm představujeme dobrovolné sbory z našich obcí.

Máte pro redakci zajímavý námět či připomínku? Napište nám na redakce.ustecky@denik.cz.