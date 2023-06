Zástup lidí byl v pondělí skutečně nepřehlédnutelný. Klienti úřadu, ať už se přišli se začátkem měsíce nově registrovat, nebo si vyřídit „papírování“ spojené s uznáním nároku na dávku, zůstali zaseknutí ve frontě i několik desítek minut. Pracovníci úřadu zde totiž navíc najížděli na nový odbavovací systém a jeho mouchy dle vysvětlení ústeckého Úřadu práce vychytávali během ostrého provozu. „Pro mě to bylo velmi nepříjemné. Naposledy jsem byla bez práce před lety a teď tady na mě každý kouká jako na nějakou socku. Kde je moje soukromí? Myslel na to vůbec někdo? Jak se asi mohu cítit, když mě tu každý může vidět?“ ptala se rozzlobeně Ústečanka Zdeňka, která doposud pracovala v jednom z ústeckých supermarketů.

„Jestli to takhle bude pokaždé, když sem půjdu na schůzku, tak mě odsud povezou rychlou. Kdybych nepotřebovala být registrovaná kvůli odvodům, tak sem snad ani nejdu,“ stěžovala si se slzami na krajíčku.

Lidé, kteří postávali ve frontě, se tvářili úplně stejně nepřívětivě. Prý čekají desítky minut, než je vůbec úřednice vpustily dovnitř k výdeji čísel u vyvolávacího zařízení. Podobnému, jaké mají například na poštách, v nemocnici nebo na poliklinice. „Tady v tom horku je lepší si vzít něco k pití. Nohy mě bolí hrozně,“ stěžoval si starší muž, který se představil jako Josef. Místo ve frontě mu „držel“ mladší příbuzný, a tak posedával na zídce. „Mám bolavá kolena a tohle mi způsobuje doslova muka,“ zlobil se.

Do nových prostor se Úřad práce přestěhoval z Dvořákovy ulice mezi Národním domem a Domem kultury, kam klienti chodívali do ostrého kopce. „Máme tu daleko lepší prostory, tam už to bylo opravdu hrozné. Nyní to rekonstruují. Bohužel se to při otevření sešlo všechno najednou. Nový systém a přístroje, k tomu byl začátek měsíce, kdy chodí nejvíc lidí. Dnes už například víme, že musíme zapnout pořadové zařízení nějakou dobu dopředu. Když jsem spočítal, kolik lidí v pondělí přišlo, bylo to číslo kolem patnácti stovek,“ vysvětlil ředitel ústecké pobočky Úřadu práce Radim Gabriel s tím, že v úterý už počet návštěv během dopoledne dosahoval zhruba dvou stovek.

Podle náměstka primátora Tomáše Vlacha, který má na starosti sociální záležitosti, je navzdory současným „porodním bolestem“ velmi dobře, že se Úřadu práce podařilo jednak centralizovat služby na jedno místo, jednak dokončit rekonstrukci zastaralé budovy. „Rekonstrukce a modernizace byly opravdu potřeba. Myslím, že až se to zaběhne a podaří se odstranit prvotní potíže, tak klienti nakonec ocení rychlý a pohodlnější přístup ke službám úřadu. Prosím Ústečany o trpělivost, věřím, že to tam nakonec vychytají. Dobré by bylo také používat objednávky online. Na magistrátu to hodně využíváme a lidé jsou s tím velmi spokojení,“ dodal.

V původních prostorách v Dvořákově ulici najdou zázemí úředníci, kteří doposud pracovali v komplexu budov ústeckého magistrátu s vchodem u mozaiky z Mírového náměstí.