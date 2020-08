Chybějící dětské hřiště a místo pro komunální setkávání. Neoznačené ulice, sem tam zarostlé chodníky. To jsou problémy, s nimiž se potýkají obyvatelé 42 nově postavených domů v Nových Skoroticích.

Místní lidé proto založili spolek, zkontaktovali původního vlastníka zdejších pozemků a investora jejich zasíťování Petra Ryšavého, aby jim pomohl alespoň s hřištěm. Naproti tomu ústecký magistrát i radnice centrálního městského obvodu navrhují, aby místní připravili projekt do participativního rozpočtu.

„Může být až za půl milionu korun. Na tyto občanské návrhy je participativní rozpočet velmi vhodný. Problém je, že jsme museli vybrané projekty odsunout o rok kvůli pandemii koronaviru. Jinak přebírání ulic a osvětlení od podnikatele Ryšavého pokračuje,“ informoval náměstek primátora Pavel Tošovský.

V minulosti po zasíťování a vybudování silnic s chodníky a osvětlením město nechtělo pozemky od Ryšavého převzít, dokud zde nevyroste dost vilek. Argumentovalo tím, že peníze z městského rozpočtu na údržbu mají sloužit lidem, kteří v ulici bydlí, a ne zbůhdarma mizet uprostřed ničeho. Situace se změnila minulý rok, kdy zastupitelé souhlasili s převzetím ulic, kde už domy stojí.

„Město už je má ve svém vlastnictví. Řekl bych, že údržba je solidní. Jen je problém bojovat s plevelem na chodnících, ale asi není v ničích silách ho udržet v mezích na všech chodnících zároveň. Co se hřiště týká, sousedi mne přišli požádat, zdali bychom to mohli udělat na pozemku u hřbitova, který se mnou sousedí. Já souhlasím,“ potvrdil Ryšavý.

Místní by si tam navíc mohli zahrát pétanque, občas uspořádat setkání komunity a podobně.

Podle místní obyvatelky Ivony Loskotové prý s nápadem nesouhlasí jeden z místních, jelikož bydlí naproti a bojí se hluku. „Zároveň tu chybí mateřská škola a u té dole by to chtělo znovu zvážit dopravní situaci. Přechod je v zatáčce, do které se všichni řítí jako blázni vysokou rychlostí,“ popsala.

Na situaci ve čtvrti reagovala místní radnice s tím, že tam nevlastní žádné chodníky a pozemky. „Měli jsme schůzku s lidmi odsud a ti měli požadavek na koš pro psí exkrementy. Jenže my správně ani nemáme, kam ho dát. Není problém pomoci, ale musí být způsob jak,“ dodala starostka centrálního obvodu Hana Štrymplová.