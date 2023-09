Je to zhruba rok, kdy se s ústeckou zoo rozloučila orangutaní samice Ňuninka. Hodně lidí to tehdy oplakalo. Podle zpráv ze zooparku ve francouzském Beauval, kde našla nový domov, se jí daří dobře. To v ústecké zoo kvitují. „Skupinu doplnila a sžila se s ní velice dobře. Nejvíce si rozumí s osmiletou samicí Sabah,“ řekla Lenka Slabá z ústecké zoo.

Ňuninka. | Foto: Lorena Jota Hickey a Manon Lassalle, Zoo Beauval

Ňuninka přišla do Ústí v roce 1989, byly jí tehdy zhruba dva roky. Orangutani bornejští patří mezi nejpopulárnější ústecká zvířata. Jako první do tamní zoo přišli samec Kwen, známý jako Ňuňák, a samice Dwang, známá jako Ňuninka. Oba přišli do Ústí v souvislosti s natáčením filmu Dva lidi v zoo. Byli ve velmi zanedbaném stavu a jen díky péči chovatelů přežili a velmi se s nimi sblížili. Proto bylo rozhodnuto, že v ústecké zoo již zůstanou. Původně měli totiž po natáčení filmu odejít do tehdejšího západního Německa. Měli pocházet z kambodžské zoo, která ale vůbec neexistovala. Proto je pravděpodobné, že oba pochází z volné přírody a byli jako mláďata odchyceni pytláky.

Ňuňák, který zemřel před pěti lety, a Ňuninka měli spolu pět mláďat, jedním z nich je Cantik. Tato samička opustila Ústí na jaře loňského roku, v Zoo Rostock v Německu porodila Cantik miminko. Ňuninka i její dcera Cantik musely ústeckou zoo opustit kvůli tomu, že zdejší podmínky pro chov orangutanů jsou už nevyhovující. V Ústí tak zůstal pouze Ferda, kříženec orangutana bornejského a sumaterského. Je mu totiž bude 5. října 54 let a přesun by pro něj byl velmi rizikový. Narozeninovou oslavu má zoo v plánu. „Určitě mu jeho den zpříjemníme jako každý rok, a to nějakou pro něj vhodnou dobrotou,“ sdělila Slabá. Velký mejdan ale nečekejte. „Je to už starší pán (úsměv), který má rád svůj klid, takže velký hluk by neocenil,“ dodala.

Orangutani bornejští patří mezi tradiční a návštěvníky velmi oblíbené druhy. „Uděláme vše pro návrat tohoto významného druhu do Ústí. Pracujeme na projektu nového pavilonu pro orangutany, který by měl vzniknout přebudováním stávajícího pavilonu slonů,“ řekla už dříve ředitelka ústecké zoo Ilona Pšenková.

Zdroj: Deník/ Adéla Stejskalová