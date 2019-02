Ústí nad Labem – Nejpozději na jaře chce mít vedení ústecké radnice jasno v tom, jestli bude hazard ve městě regulovat, nebo ho zcela zakáže.

Řekl to náměstek primátora Martin Hausenblas (PRO!Ústí). Obě koaliční strany, tedy ANO a PRO!Ústí před říjnovými volbami omezení hazardu slibovaly. Nejprve chtějí zjistit přesný dopad případného zákazu na město.

Panelová diskuse

Na první polovinu ledna plánuje město panelovou diskusi zastupitelů s Ústečany. „Chceme, aby tam přišli i lidé odjinud, kteří už mají reálnou zkušenost s dopady omezení nebo zrušení hazardu. A zároveň, aby přišli odborníci, především adiktologové, aby vysvětlili dopad na lidi a jejich život," řekl Hausenblas.

Poté se budou regulací hazardu zabývat radní. Obecně závaznou vyhlášku, která bude hazard regulovat, nebo ho zcela zakáže, chce radnice připravit nejpozději na jaře.

Podle Hausenblase mají herny na město negativní dopad.

„Hazard odčerpává z Ústí nad Labem zhruba miliardu korun. Ta chybí v místní ekonomice a samozřejmě klesají tržby podnikatelům. Podnikatelé pak odvádějí menší daň z přidané hodnoty a tím pádem se snižuje příjem městského rozpočtu," doplnil Hausenblas.

Výrazný příjem

Úplným zákazem hazardu by město přišlo o výrazný příjem rozpočtu. Ročně má z automatů a videoterminálů 50 až 70 milionů korun. Podle Hausenblase to ale neznamená, že by o tak velkou část peněz skutečně přišlo.

„Pokud tento zásah uděláme, tak na jednu stranu vyženeme peníze z rozpočtu, ale na druhé straně tady poklesne kriminalita, podpoří se podnikatelský sektor, zvýší se výnosy z DPH a zvýší se životní úroveň a samozřejmě se zvýší zaměstnanost.

Dopady na rozpočet rozhodně nebudou 70 milionů korun, ale 30 nebo 40 milionů, protože se to bude kompenzovat výnosem na straně DPH a daně z příjmu," dodal Hausenblas.

Podle vyhlášky je hazard povolen na více než stovce míst. Kvůli nulové toleranci se ve městě na podzim konalo i referendum. Pro úplný zákaz hazardu se vyslovilo 93 procent hlasujících. K urnám ale přišlo jen 18 procent oprávněných voličů a výsledky referenda tedy nejsou závazné.