Souhlasíte se stavbou obchodního centra na Střekově? Na tuto otázku budou odpovídat lidé ze Střekova. Zdejší zastupitelé kvůli tomu dokonce vyhlásili místní referendum. Hlasovat budou v termínu krajských voleb od 2. do 3. října 2020 po oba dny ve všech volebních místnostech v uvedené městské části.

Výsledek referenda podle střekovského radního Stanislava Dunaje poslouží jako podklad k územnímu řízení a přípravě územního plánu pro lokalitu, kde má supermarket vzniknout. „V územním plánu jsou takzvaná bílá místa od doby, co tuto jeho část kvůli pochybením při jeho přípravě zrušil soud,“ vysvětlil Dunaj s tím, že k referendu jako obvod přistoupili poté, co je lidé kritizovali za původně vyhlášenou anketu. „Teď se kritika zvedá zase, tak už nevím, co by chtěli. To referendum může vyhlásit kterýkoli obvod,“ uvedl.

Ústecká veřejnost totiž reaguje na vyhlášení místního referenda smíšeně. Především ti, kteří na Střekově nežijí, se rozčilují, že v něm nemohou hlasovat. Například Vladimír Charvát. „Stejně je sranda, že o tom budou hlasovat lidé, kteří bydlí i mnoho kilometrů od toho, ale lidé čtyři sta metrů daleko se k tomu vyjádřit nemohou, jelikož bydlí za Labem. Přitom to bude celkem dost ovlivňovat jejich životy, protože na Střekově pracují, chodí tam na jídlo i mají známé,“ napsal na Facebooku.

Střekovští většinou argumentují tím, že kritici pro Střekov nikdy nic neudělali. „Teď by nám do toho každý chtěl kecat. Vždyť tady nic nemáme,“ prohlásila Střekovanka Lenka Novotná.

Spor se ale většinou netočí kolem toho, zda tu má nějaký obchod vyrůst, ale jak by mohl vypadat. Podle další Ústečanky Anny Pešírové by si lokalita zasloužila víc. „Ten návrh je bez nápadu. Co takhle využít střechu na něco rozumného? Třeba intenzivní zelenou s herními prvky pro děti, skatepark, trošku přistínit parkoviště a klidně i tu střechu fotovoltaickými panely, využít blízkost vody – Labe a třeba udělat něco jako interaktivní fontány s vodními clonami, kam by mohli lidi vstupovat. To všechno klidně i s parkovištěm a obchody,“ navrhla.

V obchodním centru by měl být supermarket Lidl, který tu bude v nájmu u investora – Sallerovy výstavby. Ta se snažila prosadit tu obchody už před lety, ale neúspěšně. Kamenem úrazu byl vzhled budov, stejně jako dnes. Manažer projektu Pavel Trna ze Saller group uvedl, že pozemek je sice oplocený, ale stavba nezačala a ani s ní nesouvisí. „Postupujeme dle dohody s městem. To si vyžádalo reakci a názor obyvatel. My to respektujeme a po případně kladném výsledku referendu teprve zahájíme povolovací proces. Pokud bude záporné, budeme s tím pracovat dál, ale významně to stavbu oddálí,“ dodal Trna.