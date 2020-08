Zájem o účast v mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěži na jezero Milada předčil očekávání. Přihlásilo se do ní 15 týmů, z nichž většina má mezinárodní složení. Odborníky z Čech doplňují Španělé, Francouzi, Švédi, Američané, Belgičani, Holanďané, Italové či Britové. Hlásit se mohli do konce července. Soutěž má navrhnout nejen budoucí podobu lokality, ale zároveň i vypracovat strategii rozvoje celého území.

Podle mluvčí Hany Volfové z Palivového kombinátu Ústí (PKÚ), který má jezero ve správě, vybere soutěžní porota šest nejlepších týmů podle kvality referenčních prací z předložených portfolií. „Tyto týmy pak do konce listopadu předloží v prvním kole soutěže návrh základní vize pro Miladu,“ informovala Volfová.

Vítěz bude v dubnu

Jak zároveň vysvětlil ředitel PKÚ Walter Fiedler, komise z nich poté vybere tři nejlepší návrhy. „Jejich autoři do konce března příštího roku zpracují podrobnější koncept řešeného území. V dalším měsíci pak komise z těchto tří konceptů vybere vítěze soutěže a bude s ním jednat o uzavření smlouvy,“ informoval.

Z referencí soutěžících



Do soutěže na Jezero Milada se přihlásili například autoři těchto projektů, studií, či koncepcí: Projekty v oblasti Central Platte Valley v Denveru, které řeší přeměnu oblasti železničního překladiště se sklady v novou městskou čtvrť s mnoha funkcemi. Revitalizace vápencového lomu u města Knoxville - Knoxville Augusta Quarry Lake. Studie revitalizace jezera Medard. Koncepce přeměny těžební krajiny v přírodní rekreační park - areál Darkovského moře. Studie ostrovního parku St. Patrick’s Island v Calgary. Master plan transformace Lower Lea Valley na místo olympijských a paralympijských her v Londýně. Studie Water park for EXPO 2008, Zaragoza.

Podmínky a zadání soutěže vznikaly v pracovní skupině složené nejen ze zástupců PKÚ, ale i vedení měst Ústí, Chabařovice, Trmice, obce Řehlovice, které se spojily v dobrovolném svazku obcí Milada, dále ze zástupců Ústeckého kraje, odborníků na územní rozvoj a dalších institucí.

„Za svazek obcí jsme měli společný požadavek s krajem, týkal se do dopravní obslužnosti a budoucího propojení Milady přes Předlice. To ale v horizontu třiceti čtyřiceti let jako rozvojové oblasti,“ poznamenal ústecký primátor Petr Nedvědický.

Jezero je podle náměstka primátora Pavla Tošovského jednou z nejdůležitějších rekreačních oblastí pro Ústecko. „Jako takové může být i zdrojem ekonomického prospěchu, od pracovních míst po profit v podnikání a daňové příjmy. Osobně jsem rád, že se po letech rýsuje řešení pro jeho smysluplné využívání,“ sdělil.

V doručených portfoliích zájemců o zakázku jsou exkluzivní krajinářské projekty, inovativní strategie rozsáhlých krajinných území i projekty rekultivace krajin zasažených těžbou. „Je to velmi složitý a komplexní úkol, který musí řešit týmy složené z odborníků různých profesí se zkušenostmi s podobnými projekty,“ poukázala Karolína Koupalová ze společnosti ONplan lab pověřené organizováním soutěže. Ta také vysvětlila, že právě kvůli tomu nečekali desítky žádostí, spíš méně než deset. „Ale doufali jsme, že se přihlásí týmy, které pracovaly na podobně rozsáhlých a komplexních projektech. Výsledek co do počtu i kvality přihlášených týmů předčil naše očekávání,“ dodala Koupalová.