Ústecko - Přesně tolik jich totiž úřad práce vydal v celém Ústeckém kraji, někteří o ně stále žádají.

Ilustrační fotografie. | Foto: Reprofoto

Hrozící zrušení sKarty by v celém Ústeckém kraji postihlo zhruba 29 tisíc lidí. Tolik jich totiž úřad práce vydal, ačkoliv o ně lidé většinou nestáli. Dnes už je ani nenabízí, ačkoliv na požádání je samozřejmě pořád ještě vydává.

Jejich zavedení a hrozící zrušení ovšem vnímají jejich uživatelé dost rozpačitě. „Je to pěkný Kocourkov," zlobil se nezaměstnaný Josef Novák, který si ji vyzvedl. „Nejdřív něco vymyslí, zaplatí to a pak zruší. Kdo to zaplatí? No my, ze svých daní. Normální lidi," reagoval znechuceně.

