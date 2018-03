Obce a města trápí přemnožené kočky. Problém začíná u majitelů

Ústí nad Labem, Ústecký kraj - Kastrační plán má i ústecký útulek. Na kastraci zvířat mohou někde nově finančně přispět sami lidé.

Proti přemnoženým kočkám bojuje dlouhodobě také Centrum pro zvířata v nouzi v Ústí nad Labem. "I my máme kastrační plán. Řekla bych, že jde o dlouhodobě stejný stav," řekla vedoucí ústeckého útulku Jaroslava Ježková.



Problém podle pracovníků útulků vždy začíná už u majitelů koček, které je nenechají vykastrovat a pouštějí je na procházky. Na takové majitele útulky apelují, aby své kočky vykastrovat nechali. Problém totiž může narůst do obřích rozměrů, protože každá kočka může mít koťata až třikrát do roka.

Toulavé kočky v obcích jsou dlouhodobým problémem. Vzhledem k tomu, že nebývají kastrované, se mezi sebou totiž nekontrolovaně množí. Nyní by proti tomu mohl pomoci bojovat nový projekt děčínského útulku, do kterého se zatím zapojily dvě obce.



Kastrační programy mají útulky v kraji už mnoho let. Na místo, kde se polodivoké kočky pohybují a kde jsou zvyklé, že je lidé z okolí krmí, pro zvířata pracovníci útulku přijedou. Kočky následně nechají vykastrovat, ošetří je a vrátí zpět.

Útulek v Děčíně teď ale přišel s novým řešením. Pomoci má spolupráce s jednotlivými obcemi a jejich obyvateli, kteří mohou útulku lokality plné toulavých zvířat pomoci vytipovat a finančně na zákrok přispět.



"Obce chtějí zamezit problematice toulavých koček a chtějí řešit reprodukci nechtěných koťat. Je to tak každý rok od jara, kdy se kočky toulají a množí. Náklady na léčbu pak stojí mraky peněz, takže je dobré, že přistoupily na tuto varinatu a chtějí s tím něco dělat. Myslím, že by se toho měly chytit i další obce, protože problém s těmi kočkami je velký," uvedla vedoucí děčínského útulku Eveline Jahelková.

Společný projekt se podle zapojených obcí jmenuje Růžová kočka nebo Huntířovská kočka. Záměrem je zredukovat počty koček v jednotlivých obcích, které se jejich množením stále zvyšují. Lidé mohou účelově přispívat na číslo účtu útulku 19-921402389/0800 libovolnou částkou s poznámkou podle toho, jakou zapojenou obec chtějí podpořit. Obyvatelé Huntířova tedy uvedou do poznámky Huntířovská kočka. Peníze mohou přinést také do kasičky na obecní úřad.

Ve chvíli, kdy se na účtu sejde dostatečné množství prostředků, dojde k odchytu vytipovaných koček, které čeká kastrace a očkování a pak se vrátí zpět do obce. Lidé ve vytipované lokalitě mohou pak útulku pomoci s odchytem koček. Ty jsou na ně totiž zvyklé, a tak bude odchyt snazší.



"Tuto spolupráci vítáme. Nedávno jsme takový odchyt řešili. Byli jsme tam s paní, která je krmí a kočky jsou na ni navyklé. My jsme akorát vzali sklopce, dali jsme jim do nich žrádlo a paní na divoké kočky zavolala. Byl to parádní odchyt, takhle by to mohlo fungovat," popsala Jahelková. Dodala, že ne každý je ale ochotný pomoci. Někteří lidé odchyty a kastrace i bojkotují.

"Tvrdí, že jsou kastrace proti přírodě. Proti přírodě ale je, když sbíráme polomrtvá nebo mrtvá koťata, která někdo vyhodí v igelitce do popelnice. Přitom se tomu dá zamezit," upozornila vedoucí útulku.



„Je to vhodné i pro zdraví kočky, protože trpí tím, že opakovaně mrouskají a dochází u nich k cystám na vaječnících, zánětům dělohy a podobným problémům,“ uzavřela veterinářka Markéta Grešíková.