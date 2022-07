V případě prvním by podle slibů investora, tedy společnosti Lidl ČR, měla vyrůst takzvaná metropolitní prodejna, což prý nemá být klasická nevzhledná plechová „montovna“, ale architektonicky hodnotnější dům. Informace o tom se poprvé objevila na veřejnosti v listopadu roku 2019. Tehdy ji ústecký architekt Zdeněk Šťastný, který měl projekt nějaký čas na starosti, popsal jako prodejnu na nožičkách, pod kterými se parkuje. O půl roku později už informoval, že projekt převzala do režie sama společnost Lidl ČR.

Firma podle tiskového mluvčího Tomáše Mylera zájem o stavbu neztratila. „Společnost Lidl by ráda postavila v této lokalitě novou moderní ekologickou prodejnu. Nicméně aktuálně se nacházíme v rané fázi příprav projektu. Před zahájením výstavby budeme veřejnost včas informovat,“ informoval bez dalších podrobností.

V Trmicích se rýsuje velké archeologické naleziště. Vyroste na něm Bauhaus

Historie místa, kde by měla vyrůst nová prodejna, sahá hluboko do 19. století. Mezi zdemolovanými domy totiž stávala i bývalá restaurace Česká beseda, což byl vůbec první český spolkový dům v tehdy většinově německém, respektive německo-židovském Ústí nad Labem. Po celé 19. století totiž rostlo spolu s rozvojem průmyslu české přistěhovalectví do města. Díky tomu v roce 1874 vznikla Česká vzdělávací beseda, od roku 1876 už jen ona Česká beseda.

O demolici lokality se hovořilo už krátce po roce 2000. Původně zde měl vyrůst supermarket řetězce Interspar. Územní rozhodnutí pro stavbu ovšem platí až od roku 2007. Projekt padl především kvůli odporu veřejnosti a nedořešeným majetkovým vztahům, které komplikoval letitý soudní spor. Domy a restaurace nakonec chátraly až do okamžiku, kdy je prý nebylo možné zachránit, a tak v roce 2019 získal investor povolení k demolici a pro část území stavební povolení v lednu následujícího roku. Stavba ovšem nezačala ani letos.

Z ústecké České besedy zbude jen cedule a rám. Muzejníci zachraňovali vzácnosti

Stržení celého bloku domů dodnes lituje opozice. Například zastupitel a historik z ústeckého muzea Martin Krsek tu před demolicí a během ní zachraňoval některé cenné artefakty. „To, co si investoři dovolí v Ústí, by si jinde netroufli. Lokalitu cíleně zdevastují a nevytvoří náhradu. Vlastně zbyde jen rumiště. Bohužel město se nebránilo, a ještě tomu napomáhalo, když investorovi bez podmínek prodalo ulici. Občas se chová podobně jako teď v Matiční. Obávám se, že v obou případech zůstane dlouhá léta proluka bez jasného plánu co s ní dál,“ poznamenal.

Bližší podrobnosti o projektu nemá ani vedení města. „Naposledy mi projekt představil zesnulý architekt Zdeněk Kužel, a to bylo někdy v roce 2019,“ uvedl náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS), který má na starosti rozvojové projekty. „Já osobně bych byl nejraději, kdyby začala stavba obchodního centra s Lidlem na Střekově. Že jej lidé chtějí, ostatně potvrdilo i referendum. Chybělo sice pár desetin, aby bylo závazné, ale i tak má velmi vypovídající hodnotu,“ řekl.

Obchodní centrum na Střekově: Investor pochybuje, zda se stavba vyplatí

Stavbu obchodního centra na dolním Střekově ovšem oddalují dohady o jeho podobě. Spory se táhnou už třetí volební období. Tedy od doby, kdy vlastník pozemku, developerská společnost Saller Group, představil první podobu supermarketu Lidl. Právě o tu se na Střekově hrálo především, nikoli o stavbu samotnou. Střekovští kvůli tomu hlasovali v referendu uspořádaném během voleb před dvěma lety. Jenže k tomu, aby bylo závazné, chybělo splnění druhé podmínky, tedy aby většina hlasů činila zároveň 25 procent všech oprávněných voličů. Chybělo 0,7 procenta. Zároveň ale byl jeho výsledek platný, jelikož požadovaná 35tiprocentní účast byla překročena o 0,92 procenta. Pro výstavbu se vyjádřilo 67,66 procenta, tedy 2715 ze 4013 hlasujících. Od té doby však výstavba nijak nepokročila.

Vedení Střekova má sice kusé informace, že by se stavět snad mělo, ale není jasné kdy. „Nic se nezměnilo. Stavba visí na tom, že investor nesplnil všechny podmínky pro vydání stavebního povolení,“ uvedla střekovská místostarostka Aleša Kymličková.

Projekt například zasahoval do veřejné silnice, nebo bylo potřeba vyčkat na územní změnu a vyskytly se i další potíže. Podle mluvčího vlastníka parcel společnosti Saller Group Luďka Jandy je zpět i další známý problém. „Není to jenom o silnici. S magistrátem vyjednáváme i o podobě obchodního centra. Takže zatím stále nemohu hovořit o žádných termínech,“ dodal.