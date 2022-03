Jak vysvětlila městská mluvčí Romana Macová, na Severní Terase vedle Alberta je povolená stavba obchodního centra. Jaké prodejny, to ale neupřesnila. Není to ostatně ani ve stavebním povolení. „V objektu mají být dvě prodejny nepotravinářského charakteru,“ uvedla pouze.

Mezi Ústečany ale téma docela vyvolalo pozornost. Při různých příležitostech u tom diskutovali na sociálních sítích, na několika facebookových stránkách, věnovaných krajské metropoli. Například Ústečan Karel Štastný má jasno. „Prodejny KIK, KIKA, Jysk,“ navrhl docela konkrétní obchody.

To Ústečanka Eva Holárková se držela mnohem víc informací, uvedených na povolení, vyvěšeném na plotě staveniště. „Má tam být obchodní centrum, jednopodlažní s prodejem spotřebního zboží vyjma potravin,“ napsala.

Během páteční návštěvy Ústeckého deníku ovšem na rozkopaném parkovišti u Alberta moc živo nebylo. Zřejmě to ale nebylo poprvé, jelikož by se jinak další Ústečanka Michaela Krpešová neptala, jestli stavební práce pokračují. „A už se tam něco staví nebo ještě ne, protože jsem koukala na prace.cz a hledají tam na volný pozice,“ psala v diskusi.

Dohadům nahrává i nesdílnost stavebníka plzeňské firmy InterCora, do které se nepodařilo během pátku 11. března dovolat, ohledně nájemců. „Za mnou nikdo nebyl, takže ani já nevím. Co jsem slyšel, že to bude podobné jako u Obi, takové ty akční obchody,“ nemá jasno ani starosta Severní Terasy Jaroslav Šimanovský.

Nelze se divit další Ústečance Miroslavě Kafkové, že si z toho dělala legraci. „V Ústí také bude Mannhaus. Stripbar pro ženy. No konečně něco pořádného pro Ústečandy. Jupí, to bude švanda,“ ironizovala.

To v případě Všebořic je jasno. Nebude tu ani Bauhaus, dokonce ani další prodejna potravin. Mnohem blíž k pravdě mají ti, kdo přemýšleli, že by tu mohla být další prodejna automobilů, buď značková, případně bazar, anebo autoservis. „Já to nechci a ani nemůžu nijak víc rozebírat. Ale není to tajné, stavíme tu autocentrum a autoservis Toyoty,“ dodal majitel stavební firmy, která zrovna provádí přípravu staveniště od likvidace plevelu pro například skrývku ornice, Michal Imr.