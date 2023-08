Jenže od té doby se to z pohledu místních moc nezměnilo, protože stavba ještě nezačala. „My jim stavět vůbec nebráníme. Nikdo nezpochybňuje potřebu služeb na Střekově. Ale rádi bychom, aby vznikla urbanistická studie. Doposud o její zadání magistrát nepožádali. Chceme, aby ten projekt vypadal o něco lépe, aby ctil nějaká urbanistická pravidla a bylo možné ho dál rozvíjet,“ poznamenala zastupitelka a zároveň poslankyně Eva Fialová, která má tvorbu územního plánu na starosti. „Oni obvykle staví jeden druh haly, ale tento prostor je v centru. Nabízeli jsme jim možnost budovat na etapy. Bavili jsme se například o zpevněných základech, aby v budoucnu mohli stavět do patra a další,“ poznamenala.

Za Střekov se Saller Group jedná místostarosta obvodu Jiří Železný. „V září bude zastupitelstvo města hlasovat o změně územního plánu, která investorovi umožní postavit nákupní centrum bez nutnosti dodat požadovanou územní studii. To znamená v podobě, jaká byla schválena před třemi lety v místním referendu,“ informoval.

Zástupce společnosti Saller Group Patrik Pristáš na dotaz redakce Ústeckého deníku o aktuálním stavu přípravy projektu, například dokumentace pro stavební povolení, konkrétně neodpověděl. „K položené otázce se nepotřebujeme blíže vyjadřovat. Podle našeho názoru jste velmi dobře obeznámen se situací na Střekově a dalšími kroky, které jsou nevyhnutelné k tomu, aby se v blízké budoucnosti podařilo to, na co obyvatelé Střekova a většina zástupců města netrpělivě čekají,“ odpověděl po týdnu.

Ani společnost Lidl moc světla do dotazu nevnesla a její mluvčí Tomáš Myler odkázal na Saller Group. „Měli bychom být v objektu pouze v nájmu,“ vysvětlil.

Uprostřed léta jednal se zástupci Lidlu senátor Martin Krsek. Přišel s návrhem využít pro typizovanou prodejnu volnou plochu u Mariánského mostu a v případě volných ploch u krajského soudu dál lpět na kvalitní městské zástavbě. „Zástupci společnosti Lidl hned na začátku zdůraznili, že nejsou investorem plánované výstavby na parcelách u Benešova mostu. A také, že v aktuální hospodářské situaci není výstavba nové prodejny v Ústí nad Labem momentálně prioritou. Myšlenku výstavby prodejny na hřišti u Mariánského mostu nevyloučili, problematizovali však případné dopravní řešení příjezdu zákazníků,“ uvedl s tím, že také diskutovali o vzhledu prodejny a společnost poznamenala, že hodně záleží na místní samosprávě.

O schůzce informoval i na svém facebooku, kde se hned strhla diskuse na toto téma. Například Ústečanka Blanka Řeřichová by ráda, aby stavbě na Střekově Lidl přikládal větší důležitost. „Na Střekově je jeden obchod Penny. Super, ještěže tu máme večerky. A pod Mariánským mostem? Jak odtamtud budou babky tahat ty nákupy, to opravdu nikde jinde není místo?“ reagovala s ironií.

Ne všichni by ovšem chtěli, aby vzniklo u krajského soudu přesně to, co Saller Group představil před lety veřejnosti. „S obchodem nemám problém, ale ne v této podobě. Bylo by tu vlastně zmenšené obchodní centrum z okraje města jako je například u OBI. A ještě to předimenzované parkoviště, vždyť tam to dřív bylo zastavěné činžáky. Je to střed městského obvodu, měl by nějak vypadat,“ poznamenal jeden z diskutujících.

Starosta Střekova Pavel Peterka potvrdil, že lidé se ho nejvíce ptají na obchodní centrum a lékárnu. „Lékárny tu byly tři, ale zkrachovaly už před lety a zatím nikdo neměl chuť tady nějakou založit, protože by se neuživila,“ vysvětloval. „Věříme, že příští rok se začne se stavbou Lidlu. Bylo by super, kdyby to byla nějaká lepší stavba než klasický supermarket, ale lidi po stavbě vysloveně prahnou, ptají se mne na to třikrát do týdne,“ dodal.

Zdroj: Martin Mudroch