Mnozí obyvatelé Střekova, především ti, kteří nebydlí okolo krajského soudu, vnímají zavedení placených stání spíš s nevolí. Dávají to do souvislosti s chybějícími službami jako lékárna a dalšími. Bouřlivé diskuse ohledně nedostatku služeb se přitom objevují v podstatě u každé druhé zprávy, oznamující, že ve městě vznikla nějaká nová provozovna. Někdo by řekl, že takové informace působí jako píchnutí do vosího hnízda.