Ústí nad Labem – Příjezdová cesta k parkovišti obchodního centra Forum byla v pondělí dopoledne plná až do ulice. Za nákupem zlevněného zboží mířila řada lidí.

„Slevy vyhlásily téměř všechny prodejny, je to znát i na návštěvnosti," potvrdil marketinkový manažer Fora Jaroslav Černý. Většina obchodů věnovala výlohy upozorněním na zlevněné zboží. Například Camaieu slibuje nižší ceny až o 60 procent a až sedmdesátiprocentní slevy nabízí Mohito nebo H&M.

Slevové akce zahájily i velké obchodní řetězce. Někde budou trvat až do konce února. Podle průzkumů obchodního řetězce Tesco čeká s velkými nákupy na povánoční slevy více než třetina Čechů, a to zejména mladých žen do 26 let.

Slevy i na internetu

Některé e-shopy letos v rámci konkurenčního boje spustily výprodeje před Štědrým dnem. Již v polovině prosince přišli se slevovými akcemi prodejci oblečení, kterým kvůli teplému počasí klesly tržby. Vysoká poptávka nyní podle obchodníků bude v internetových obchodech po rozbaleném zboží, které se vrací jako nevhodný dárek.

„Povánoční výprodeje budou až do poloviny února či vyprodání zásob. Slevy budou dosahovat výše až 50 procent," uvedla mluvčí C&A Moda Veronika Kovaříková.

Sportisimo odstartovalo povánoční výprodeje prostřednictvím svého e-shopu i v kamenných prodejnách. „Výše slevy se liší podle kategorie zboží, u sezonního zboží je předpoklad slevy 30 – 60 procent z původních cen doporučených výrobcem," uvedla ředitelka nákupu a marketingu Martina Kudláčková.

Vrácené dárky

V internetovém obchodě Alza.cz slevy dosáhnou až 70 procent. „Vyprodávat budeme přebytky zboží z předvánoční sezony a také vrácené dárky. Nejvýhodnější bude nákup rozbaleného zboží, které se vrací jako nevhodný dárek," sdělila mluvčí Šárka Jakoubková.

V Euronicsu si budou zákazníci moci zboží rezervovat na e-shopu a následující den vyzvednout přímo na prodejně. V první vlně bude do výprodeje zařazena zejména elektronika, jako například televize. U praček může sleva dosáhnout až 46 procent.

„Akčním letákům budou až do konce roku dominovat potraviny a další zboží související se silvestrovskými oslavami," poznamenal ředitel vyhledávače slev Skrz.cz Petr Kováčik.