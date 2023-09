Jak vysvětlila zastupitelka Eva Fialová, která materiál o změnách v pondělí předkládala zastupitelstvu k projednání, samotné zpracování a zapsání této změny do územního plánu si vyžádá rok, možná až rok a půl času. Musí totiž projít zákonným úředním procesem a vyjádřit se k ní budou moci všichni, jichž se dotkne.

Nástup předními dveřmi v celém Ústí? Zatím prý nelze, velmi by se to prodražilo

„Město ji musí rovněž představit na projednání s veřejností a vypořádat se všemi připomínkami a námitkami, které poté obdrží. Když vše dobře dopadne a změnu jako takovou nakonec zastupitelé schválí, umožní investorovi – společnosti Saller Group – jednodušeji požádat o stavební povolení. Pokud by všichni účastníci řízení souhlasili, nemusel by provádět řadu úkonů jinak náročných na čas a vyžadujících další peníze. Například územní studii, kterou požaduje územní plán v aktuální podobě a na níž se příprava dokumentace pro územní a stavební povolení prozatím zasekla. Saller Group totiž doposud nepožádal o její zadání,“ objasnila Fialová.

Dohady o podobě nové zástavby tím ale nekončí. Část opozice chce, aby stavba měla trvalejší charakter a bylo možno na ni navázat stavbou bytů v patře. Nejsilnější opoziční hnutí PRO! Ústí v pondělí dokonce předložilo návrh, aby město prověřilo možnost přesunout stavbu obchodního centra na plochu bývalého fotbalového hřiště Slavoje pod rampou Mariánského mostu.

Vizualizace obchodního centra na Střekově, s Lidlem a dalšími obchody.Zdroj: Foto: Saller group

Druzí si naopak přejí z různých, podle nich především praktických důvodů, aby stavba byla dokončena tak, jak ji investor představil, ještě před zahájením rekonstrukce Benešova mostu. Ta by měla začít v časovém horizontu dvou, tří let. Se stavbou v této podobě ostatně souhlasí i střekovská obvodní radnice. Její vedení rozhodnutí zastupitelů přijalo s ulehčením. „Jsem opravdu rád, že to zastupitelé schválili, ale uvědomuji si, že to ještě nějakou dobu potrvá. Osobně bych také byl radši, kdyby tam vyrostlo něco jiného, ale uvědomuji si, že lidé na Střekově ty obchody nutně potřebují,“ upozornil střekovský starosta Pavel Peterka.

Alternativní návrh postavit obchod na bývalém hřišti Slavoje předkládala k diskusi opoziční zastupitelka Jana Maredová Kočárková (PRO! Ústí). Navázala tak na studii, zda by na hřišti mohl obchod vyrůst, kterou zadal její kolega zastupitel Martin Krsek. Podle hnutí PRO! Ústí by původní investorův záměr do centra Střekova pouze přinesl komerční zónu bez jakékoliv urbanistické i architektonické kvality, jejíž autoři zcela rezignovali na kvalitu veřejného prostoru. Jako takové se prý hodí spíš někam na periferii města. Zároveň upozornila, že by to mohlo mnohonásobně navýšit množství aut přijíždějících do lokality zastavěné především bytovými domy.

„Bohužel se už více jak deset let nedaří najít s investorem nějakou dohodu. Lze se domnívat, že záměr v této podobě bude vyvolávat kontroverze i nadále a bude značnou částí obyvatel města i okolních domů odmítán. Což pravděpodobně přinese jenom další a další průtahy v jeho přípravě. Náš návrh nemá být žádnou konkurencí, chceme nabídnout další možnost, jak na Střekově rychle postavit obchod,“ vysvětlila Maredová Kočárková.

Na návrhy a vyjádření opozice reagoval ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) s tím, že za největší tragédii považuje, když by někdo chtěl rozhodovat a přikazovat kdo, co a kde bude stavět. „Soukromý majetek považuji za nedotknutelný a podobná vyjádření jsou jako z Leninových spisů. Mě děsí, že vůbec v dnešní době může existovat někdo, kdo by chtěl popírat rozhodnutí většiny, protože tím zároveň popírá i základní principy zastupitelské demokracie,“ poznamenal.

Ústí požádalo stavební úřad o vydání demoličního výměru na hotel Máj

Zástupci společnosti na pondělním jednání přítomni nebyli. Z odpovědi jejího zástupce Patrika Pristáše vyplynulo, že čekají právě na provedení změny v územním plánu. „K otázce se nepotřebujeme blíže vyjadřovat. Podle našeho názoru jste velmi dobře obeznámen se situací na Střekově a dalšími kroky, které jsou nevyhnutelné k tomu, aby se v blízké budoucnosti podařilo to, na co obyvatelé Střekova a většina zástupců města netrpělivě čeká. Tím myslím konkrétně změnu územního plánu,“ dodal.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín