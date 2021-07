Například Jiřího Masorsiče. Žije na svahu Střížovického vrchu třicet let. V klidové zóně bez aut, v podstatě obklopen přírodou. Pohybuje se tam zvěř, lidé chodí do okolí na procházky. „Najednou nám sem namalují silnici, která by byla součástí městského okruhu, deset metrů za plotem. Takže na prahu důchodu, když bych si měl užívat zahrádky, budu místo toho mít tohle. Bude tu stavební uzávěra, nikdo tu nic neprodá a ani nekoupí dalších dvacet let, než někdo ten finančně nerealistický nesmysl zruší,“ shrnul své připomínky.

Právě zahradu považuje za svou největší pýchu. Najdete tu meruňky, nektarinky, skleník s rajčaty a chilli papričkami, rybíz a další. „Já už pěstuji od mládí, na koleji během studia na vysoké jsem to nemohl vydržet a měl jsem v květníku rajčata,“ líčil se smíchem.

Jenže teď by o všechno mohl přijít. Silnice mu podle plánů vede v podstatě deset metrů za domem. Je poslední ve Střížovické ulici, a když ho přebíral po revoluci od někdejšího PBH, tedy podniku bytového hospodářství, byl v žalostném stavu. „Lidé sem v podstatě chodili jen přespávat, neměli k tomu místu vztah. My to tady opravovali a udělali z toho domov, jestli ten návrh projde, všechno to přijde vniveč,“ zlobil se.

Kvůli silnici by vzalo za své i nedaleké hřiště, stromy, cesta, po které denně chodí na procházky desítky lidí, zahrádky v kolonii, o které se desítky let starají celé generace zahrádkářů. „Tady je bachyně s mladými, říkáme jí Maruna. Známá chodí po téhle cestě venčit psa a pokaždé se pěkně proběhne, když ji potká,“ líčil.

Jenže i těmhle veselým „historkám z natáčení“ by byl konec. Spolkla by je podle Masorsiče nová silnice. „Tady, tím strmým svahem by to vedlo. Kdo to plánoval? Vždyť by to stálo miliardy! Víc než celá dálnice D8, ale peníze asi nejsou problém. To by byly tunely, zářezy do svahu, náspy a piloty. Proto si myslíme, že ji tu jen nějaký chytrák nakreslí a za třicet let zase někdo smaže,“ rozčiloval se.

Každého, kdo tudy prochází, kromě lesa upoutá nádherný výhled na město. Je odtud vidět nejen centrum, nebo Předlice i většinu ústeckých dominant. Cesta vede nad zahrádkářskou kolonií s úpravnými zahradními domky a chatkami. „Ti lidé tady mají strach, že jim přikážou strhnout chatky a vyženou je. Po tolika letech práce,“ kroutil nad tím hlavou.

Sám ještě obešel i ostatní sousedy, aby jim připomněl, že musí do pátku podat na podatelně magistrátu své nesouhlasné připomínky. „Jeden z nich by to nestihl, tak jsem to pro něj připravil, sepsal to, a teď musím ještě běžet do města a podat to za něj, abych mu s tím pomohl,“ ukázal složku s potištěnými papíry.

Nejhorší pro něj prý je, že ti, kteří tu nebydlí, nepochopí jejich problém v celém rozsahu. „Kamarád my tuhle řekl, že silnice je potřeba. Že musíme ustoupit. Ale to nejde, vždyť ten obchvat je tak nesmyslně vymyšlený, že bude jen blokovat pozemky, než to někdo zase zruší. A kdyby to stavěli doopravdy, bude jen černá díra na peníze,“ varoval.