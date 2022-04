Zdroj: DeníkV čem je problém? Jelikož z Děčína není vybudován přivaděč k dálnici D8, musí se na ni řidiči dostat právě po této silnici, na které leží plno obcí. Před zhruba patnácti lety tehdejší starosta Libouchce Jiří Štěrba spolu s ostatními starosty obcí na trase, předal tehdejšímu senátoru Pavlu Sušickému petici se stovkami podpisů, žádajícími stavbu obchvatu. Dnes pokračuje příprava přeložky silnice, varianty její trasy ale podpory mimo Libouchec příliš nemají.

Přitom stavba obchvatu je podle zdejšího starosty Jiřího Bolíka v plánu minimálně dvacet let. „Jenže pokud ji postaví tak, jak je namalovaná, bez náspu a protihlukových bariér, tak se tady z toho všichni zblázníme. V procesu posuzování vlivu obchvatu na životní prostředí, tedy EIA, jsme se vyjadřovali ke všem třem variantám, pro nás ale budou všechny stejné. My bychom spíš raději, aby přibyla čtvrtá varianta, odklonění kamionové dopravy na silnici I/62 mezi Děčínem a Ústím, podél řeky Labe,“ přiblížil starosta Bolík.

Po opravě mostků u Jílového se kamiony do Libouchce vrátí, děsí se místní

Podle něj narostou problémy v obcích na silnici I/13 kvůli nadměrné dopravní zátěži geometrickou řadou. „Dokud nepostaví obchvat. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nám částečnou náhradu poskytla. Domům v těsném sousedství silnice uhradila výměnu oken za protihluková. Nicméně, otřesy od plně naložených kamionů neustaly, dál poškozují stavby v okolí. Takže nás čeká další vyjednávání,“ poznamenal s tím, že v uplynulých letech s nimi státní organizace příliš nespolupracovala, to až zčásti v současnosti.

Jenže ne všichni dostali protihluková okna, někteří měli smůlu a bydlí hned vedle silnice. Třeba Alexander Mésároš. Silnice I/13 totiž vede jen čtyři metry od jeho okna. Když projíždí kamion, klepe se mu doslova celý pokoj. ŘSD mu v roce 2013 okna nevyměnilo. Domnívá se, že kvůli stížnosti, kterou nějaký ten pátek předtím poslal.

„Jako důvod mi napsali, že okna z roku 1918, kdy byl můj dům kolaudovaný, splňují po měření všechny parametry. Napsal jsem tehdy veřejné ochránkyni práv a její tým mi napsal, že nemohou nic dělat, jelikož ŘSD není státní podnik. Přitom okna měli dostat všichni ze zákona, ať se měřilo, nebo ne. Mně to firma měřit přišla. Sousedovi nevyměnili jedno okno, jelikož před ním stál strom, a ten prý hluku brání. Neskutečné,“ poznamenal Mésároš.

Až opraví mostky, máme kamiony zpět. Libouchec potřebuje obchvat, říká starosta

Zdejší obyvatelka Ivana Houdová zase popisovala, jak jí před lety po výměně plastových oken, která dělala na své náklady, ŘSD nabídlo pouze výměnu skel za protihluková. „To mi přišlo absurdní. Barák se mi třese, musíme to občas opravit, plot jsme kvůli hluku dělali větší, večer nemůžu okna otevřít kvůli kraválu a prachu, nebo částic z pneumatik,“ postěžovala si nešťastně.

Obchvaty Libouchce, ale také obce Jílové jsou součástí připravované přeložky silnice I/13 v úseku D8 až Děčín. „Jsme ve fázi probíhajícího procesu EIA, tedy posuzování vlivu nové silnice na životní prostředí. Posuzují se tři trasy, kolem Libouchce beze změn v navrženém trasování. Aktuálně trvá geologický průzkum hodnocených tras právě pro účely EIA a přepracování dokumentace EIA dle požadavku krajského úřadu,“ uvedla mluvčí Ředitelství Nina Ledvinová před časem, od té doby se příliš nezměnilo.

Studie posuzovala tři varianty. První počítá s rozšířením současné silnice na Ústí nad Labem (varianta A), druhá s vedením prakticky mimo zástavbu, její součástí by měl být také tříkilometrový tunel. Ta je označována jako varianta zelená (varianta B). Třetí by pak měl vést údolím Chrochvického potoka (varianta C). Zcela tak vypadla možnost vést přivaděč Pastýřskou stěnou. To totiž na základě požadavků obyvatel odmítlo svým usnesením zastupitelstvo.

Nejtěsněji je na D8 a v Ústí u Labe. Denně tam projede více než 30 tisíc aut

Navrhovaná Chrochvická varianta se ale nelíbí především lidem žijícím na želenickém sídlišti a v Chrochvicích. „Chrochvická varianta začíná pod sídlištěm v Želenicích a končí u sídliště v Bynově. Tudíž by téměř nikomu neulevila,“ přednesla nejzásadnější námitku proti variantě údolím Chrochvického potoka Jarmila Marková z Děčínského fóra při veřejném projednávání před pěti lety.

Všechny tři varianty řešení, které ŘSD předložilo také vedení Jílového, radní obce odmítli. Prý by nejjednodušší a nejúčinnější bylo silnici snížit kategorii na dvojku, zakázat průjezd nákladní dopravě a kamiony přesměrovat na I/62 podél Labe.