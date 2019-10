Levné a kvalitní obědy v Základní škole SNP na Skřivánku si oblíbil 74letý senior František Kůstka. Po třiceti letech práce ve školství to bral jako určitý benefit za práci, kterou odváděl. Coby osamělému vdovci se mu ani nevyplatilo doma vařit. Nebyl sám. Senioři, kteří službu využívali, by se dali počítat na desítky.

Levnější obědy nejprve za cenu pod padesát, letos už za šedesát korun se jim vyplatily. Jenže škola oznámila, že se službou od září končí. Většina seniorů ani neznala důvody, proč. Obrátili se tedy na vedení města o pomoc. Bezvýsledně. „Co jsem slyšel, přijela nějaká kontrola. Jak už to bývá, kontrola si vždycky něco najde, a bylo. Je to škoda, dělali něco pro důchodce a nám to dost pomohlo,“ stěžoval si Kůstka.

Ředitelce školy Ramoně Grohové rozhovor o zrušených obědech nebyl příliš po chuti. „Už jsem to vysvětlovala a ukazovala dokumenty člověku, který za mnou kvůli tomu přišel. Nezlobte se, ale nebudu se k tomu dál vyjadřovat. Potřebuji pracovat,“ odmítla ředitelka věc komentovat.

Vedení města oslovil po prosbách seniorů bývalý městský zastupitel Jaroslav Kubín. Naprosto prý nechápe, proč vlastně škola bezproblémovou letitou službu zrušila.

„To ale až po kontrole ekonoma z magistrátního odboru školství, který zjistil nesrovnalosti v kalkulacích cen pro cizí strávníky. Jinak přitom jídelna všechny podmínky pro poskytování služby splnila. Nechápu to. Město by mohlo důchodcům pomoci,“ poznamenal bývalý zastupitel.

Jezdili až z Dobětic

Kubín prý dokonce ví i o lidech, kteří do jídelny v ZŠ SNP dojížděli pro obědy až z domova pro seniory v Doběticích. „Ptali se, co teď mají dělat, že si někteří ani uvařit neumějí. Mrzí mě, že to takhle dopadlo,“ litoval s tím, že všichni jednou zestárnou.

Problémem se za město Ústí zabýval především náměstek primátora Michal Ševcovic, který má školství na starosti. Ten vysvětlil, že ZŠ a MŠ SNP sice může cizím strávníkům obědy prodávat, jelikož jí to dovoluje takzvaná zřizovací listina jako druh doplňkové činnosti, ale záleží zcela na ředitelce, zda k tomu přistoupí.

„Dostalo se to do stádia, kdy by škola nakonec musela tuto službu dotovat, pokud by tedy chtěla udržet příznivé ceny, ale to příspěvkové organizace nesmějí. Kdyby ceny zvýšila, už by to dosáhlo výše, za kterou si lze dovážku objednat v komerční sféře,“ sdělil Ševcovic s tím, že senioři mohou oslovit i Pečovatelskou službu Ústí nad Labem.

Ředitelka Pečovatelské služby Ditta Hromádková připomněla, že lidé, kteří si mohou dojít do školy pro oběd, nejsou pro pečovatele cílovou skupinou. „Dovážíme obědy lidem, kteří nejsou schopni vyjít z bytu, a stojí to dvacet korun za porci. Ale určitě poradíme, kde tuto službu za velmi příznivé ceny poskytují,“ vysvětlila Hromádková.