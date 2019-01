Již osmý ročník Proměn s Deníkem právě začíná. Přihlaste se a možná to budete právě vy, komu pomůžeme změnit vzhled a styl, cítit se lépe a zvýšit si sebevědomí.

Kadeřnické profesionální studio Jana Burdová bude společně s Deníky měnit šest žen v období od ledna do března 2019. V této době se budou na stránkách Deníků pravidelně objevovat dámy, které našly odvahu a rozhodly se změnit svůj vzhled a styl a svěří se do rukou profesionálů z týmu Jany Burdové.

START LETOŠNÍCH PROMĚN JE VE VELKÉM STYLU

Jako inspiraci pro vás jsme proměnili loňskou vítězku čtenářského hlasování Milenu Luňákovou. Nepřihlásila se sice do Proměny, ale pravidelně odebírá Deník a hlasuje o nejpovedenější proměnu. Protože jsme se rozhodli projekt proměny posunout z podzimu až na jaro, a protože nám píšete dotazy, kdy už proměny začnou, chtěli jsme čtenářům udělat radost.

„Paní Milenu jsme si nechali až na start a povedla se na jedničku. Nikdo z nás nevěřil, že má před sebou dámu, které je 63 let a má 2 vnučky. Na babičku tedy opravdu nevypadá. Proměnu si užila, líbila se manželovi i kamarádkám. Ráda cvičí, jezdí na kole a pečuje o zahrádku,“ pochvalovala si práci se sympatickou výherkyní Jana Burdová.

JAK SE „MĚNÍ“ PROMĚNY

„V prvních letech tohoto projektu jsme vnímali hlavně své vlastní vize, které jsme si o dané osobnosti vytvořili z prvního dojmu. Měli jsme dojem, že krásu tvoříme. Postupně jsme pochopili, že každý člověk má půvab v sobě a jde o to, ho probudit. Stáváme se více průvodci touto cestou, kterou se žena rozhodne podstoupit. Vnímáme, že to pro ni není jednoduché, na změnu vzhledu reaguje přirozeně její okolí, rodina i přátelé. Na proměně mám nejraději, že když se žena cítí být krásná, dává jí to obrovský zdroj energie. Takové momenty člověka mění nejvíce. Proměny jsou určitý druh terapie. A nejde jen o to, jak dlouho si žena svůj nový styl udrží. Do konce života už bude vědět, že krása a půvab je její součástí. Která z vás momentálně hledá cestu ke své ženské energii, věřte, že nejste sama. Sedněte k počítači a přihlaste se,“ vzkazuje všem čtenářkám autorka projektu Jana Burdová.

JAK PROMĚNA PROBÍHÁ?

Klidně, mile a v pohodě. Uvědomujeme si, že to pro ženu není běžné. „Jde o vzájemnou důvěru, což se nám díky zkušenostem daří. Uzdravíme vlasy, dokonalý střih doplníme šik barvou s odstínem, který rozzáří pleť i oči. Následuje nejpříjemnější část proměn – líčení,“ popisuje průběh proměny Jana Burdová.

Zábava začíná v den stylingu. Je to sen každé z nás, být celý den obklopena úžasnými druhy krásného oblečení a zkoušet si ty nejlepší kousky. „Naštěstí naše stylistka Linda Radostová je celý den u toho a citlivě a trpělivě vybírá,“ říká Jana a dodává: „Pak už proměněnou dámu čeká profesionální fotograf Milan Stryja.

POHLED FOTOGRAFA

Milanovo motto je jednoduše „fotograf lidí“. Před Milanovým objektivem jen zřídka stojí profesionální modelky, většinou jsou to lidé, kterým Milan pomáhá utvářet krásné vzpomínky na celý život.

Proto neváhejte a napište nám. A připište své přání, v čem by vám změna vzhledu mohla pomoci.

TĚŠÍME NA VÁS A VAŠE PŘÍBĚHY

Pokud jste sama se sebou spokojená, pomozte rozhodnout někomu ze svého okolí, o kom víte, že by si přál zažít změnu svého stylu a přihlaste ho. Začínáme právě teď. První proměněnou vám představíme už v polovině února.

Pokud si chcete prohlédnout minulé Proměny, počkejte si na příští vydání, kde najdete fotografie z minulých ročníků.

Proměny s Deníkem a Studiem Jana Burdová

Šest žen proměníme v průběhu tří měsíců v kadeřnickém a kosmetickém Studiu Jana Burdová.

Do soutěže se můžete zapojit jednoduchou formou. Pošlete email na: promeny8@denik.cz

Uveďte celé jméno, bydliště, přiložte fotografii postavy a obličeje a připište své míry a konfekční velikost.

Napište nám krátce svůj příběh o tom, proč byste si proměnu přála. Nezapomeňte na své telefonní číslo. A už se můžete těšit na čtyři dny v rukou profesionálů plné péče o vás.

HLASOVACÍ SOUTĚŽ

V průběhu Proměn můžete hlasovat o nejvíce povedenou proměnu na emailové adrese: promeny8@denik.cz – do předmětu mailu vložíte slovo „HLASOVÁNÍ“. Na závěr pak vylosujeme jednoho z vás, který získá Dárkový poukaz na Proměnu ve Studiu Jana Burdová. Vítěze hlasování o nejvíce povedenou proměnu poté uvidíte na stránkách Deníku.

Co na vybrané dámy čeká:

Vlasová péče od nejlepšího kadeřnického týmu ze Studia Jana Burdová.

Den stylu v módním domě Van Graaf.

Luxusní fén na vlasy Bio-Ionic v hodnotě 4500 Kč. Balíček vlasové kosmetiky Redken v hodnotě 3000 Kč. Dekorativní kosmetika Armani.

Fotografie od profesionálního fotografa Milana Stryji.