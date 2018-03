Oblečení i hračky. V Předlicích probíhá sbírka pro lidi z vyhořelého domu

Předlice - Dárci přinášejí postižené rodině různé věci. Potřeba by byly také nábytek a matrace.

Několik velkých tašek plných oblečení a hraček se sešlo v kostele sv. Josefa v Hrbovické ulici v Předlicích. Věci tam přinesli náhodní dárci pro ústeckou rodinu, které ve čtvrtek 22. března ráno nedaleko odtud vyhořel dům. Sbírku uspořádal místní spolek Amare Předlice.

“Dlouhodobě spolupracujeme s místní farností a od kostela máme klíče. Lidé nám dnes přinesli hračky a oblečení pro děti. Část z toho je uskladněná v kostela, část už jsme jim dali,” řekl v sobotu za spolek Miroslav Brož.

Pokud by lidé chtěli obyvatelům vyhořelého domu pomoci, stále mají možnost. Stačí spolku napsat zprávu na facebookový profil Amare Předlice. “My už se s dárci domluvíme, kam a co mají přivést. Lidé nám zatím vozí spíše oblečení pro děti ve věku 3 až 6 let. Ocenili bychom také oblečení i pro ty starší děti kolem 10 let včetně oblečení pro miminka. Rodina potřebuje také ložní prádlo, matrace nebo starší nábytek jako židle, stůl, postel, skříň,” vyjmenoval Brož.

Rovněž on sám daroval tašku dětských bot a tašku oblečení pro dospělé a děti. Podle jeho slov se rodina stále ještě z neštěstí vzpamatovává. “Včera vyzvedávali některé děti v nemocnici, dnes vyzvedávají další. Zatím jsou u příbuzných a vzpamatovávají se, přišli o všechen svůj majetek, shořely jim věci, některým i doklady. Příští týden se chystají řešit svou bytovou situaci,” popsal Brož. Současně upozornil na šíření nenávistných komentářů na sociální síti.

“Někteří lidé chtějí pomoci, jiní jim přejí smrt a utrpení. Když vyhoří neromská rodina, vyvolá to vlnu solidarity, ale jen proto, že to jsou Romové, tak by je nejraději zavřeli do vězení. Vypovídá to o naší společnosti, pro mě osobně je tenhle způsob myšlení odporný a nepochopitelný,” dodal Brož.

Požár třípatrového domu v Hrbovické ulici v ústeckých Předlicích vypukl ve čtvrtek před sedmou hodinou ranní. Záchranka převezla do nemocnic 20 zraněných, 9 dospělých a 11 dětí. Čtyři děti museli hasiči na místě oživovat. Několik dětí stále zůstává v nemocnicích.