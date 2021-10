„Hodně nás mrzí, že se prodejna uzavřela. Maminka sem chodila často a nejraději kupovala vinné klobásy na Vánoce,“ vzpomínala ve středu odpoledne žena, která procházela kolem řeznictví.

Na dveřích už visela cedule: „Dne 27. 10. 2021 končí provoz této prodejny. Děkujeme všem zákazníkům.“

„Je to hrozný, já tam chodila už jako malá, moc mě to mrzí,“ řekla další zákaznice Angela.

Řeznictví provozoval Alexandr Bartoš a Simona Doležalová. Proč se rozhodli svou prodejnu zavřít? „Bylo to více věcí dohromady. Asi největší podíl na tom měla pandemie a styl, kterým se lidé naučili žít,“ uvedl hlavní důvod majitel obchodu Alexandr Bartoš.

Lidé podle něj začali chodit nakupovat spíše do supermarketů a malé podniky tím utrpěly. „Také se vše objednává přes internet a lidi to moc do centra tudíž netáhne, pokud tam zrovna nepracují,“ dodal Bartoš.

Prý se Ústečanům ani nediví. „Když se celkově podíváme na prestiž Mírového náměstí, je čím dál tím horší,“ povzdechl si.

Dalším důvodem uzavření oblíbené prodejny bylo zvýšení cen energií a také nedostatek zaměstnanců. „Sice jsme měli stálý tým, ale pokud bychom někoho dalšího hledali, je opravdu těžké v této době najít kvalitní lidi,“ myslí si.

Ve středu 27. října tak mohli Ústečané naposledy vystát frontu v této prodejně s nápisem MASO-UZENINY. „Poslední den nás přišli podpořit hlavně stálí zákazníci, kterým bylo uzavření naší prodejny velmi líto. Ale většinou naše důvody chápali,“ přiznal Alexandr Bartoš.

A jaký výrobek byl v místním obchůdku nejprodávanější? „Největším hitem byl asi Pick uherský salám, který jsme měli v okolí centra jako jediní. Jinak k nám samozřejmě zákazníci chodili pro naši čerstvost a kvalitu.“

Velká vlna podpory uzavřenému řeznictví se strhla také na sociálních sítích. „Je to škoda, vždy tam byla super obsluha a krásné maso. Kam budu chodit, to fakt nevím,“ napsala například na Facebooku Šárka Jelínková.