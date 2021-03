Pašerák, rychtář, topinka s masovou směsí, smažák, staročeská česnečka. Česká hospodská klasika, kterou si oblíbil nejeden Ústečan. Vychutnat si je zatím může z okénka restaurace Sahara na pomezí Mírového náměstí a Hrnčířské ulice. Brzy už to tak nebude muset být. Restaurace změní majitele.

Provozovatel Petr Baják, kterého si lidé zvykli vídat v kuchyni i za barem, se i v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 rozhodl skončit. Už toho, jak sám říká, měl prostě dost. „Je to rozhodnutí, které ve mně zraje už rok, možná dva roky. Začalo to únavou a dorazil mě koronavirus. Trávíme s přítelkyní v práci celé dny, je to prostě náročné. Bohužel po těch letech výdělek přestal odpovídat vynaloženému času. No a pak přišla pandemie a to je konec, utvrdila mě v rozhodnutí,“ vysvětlil.

Kdyby nepřišel nouzový stav, třeba by vše ještě zvážil, ale v současných podmínkách jeho rozhodnutí podtrhl a uspíšil. Už rok a půl s malou přestávkou vlastně nevydělávají. Vládní kompenzace sotva pokryjí životní náklady. Výdělek přes okénko a rozvozy tak tak pomohou zaplatit energie, vodu nebo nájem. Přes všechnu snahu a tvrdou práci končil v červených číslech.

Restaurace rozkládající se na 218 metrech čtverečních v centru města je tu skoro dvacet let. Petr Baják, který kdysi pracoval jako řemeslník a technik, si prostě řekl, že chce uskutečnit svůj sen. Provozovat vlastní hospůdku. „Tehdy jsem začínal s kamarádem, ten to ale po dvou letech zabalil a odešel. Tak jsem zbyl sám,“ vzpomínal na nelehké začátky.

Po třech letech ale dostal velkou pomoc v podobě své současné partnerky Michaely Pohlodové. „To byly časy, kdy se lidé chodili bavit víc než dnes. Doba, kdy fungovala řecká restaurace, španělská, Předmostí, různé bary na malém prostoru. Všude bylo plno, pořádaly se vánoční večírky, silvestry, různé oslavy,“ pokračoval.

Sahara získala dobré jméno i stálou klientelu. Rozhodně si prý nemohl stěžovat. Ale únava a rodinné povinnosti udělaly své. „Narodil se nám syn. Dnes tráví celé dny s námi v restauraci a to není dobré. Začalo nás to zmáhat,“ navázala Michaela.

Přitom jejich vztah vydržel až dodnes, patnáct let. Některé páry ve společném zaměstnání začnou trpět ponorkovou nemocí, dostaví se hádky, partnerské či manželské krize. Michaele a Petrovi to ale vydrželo v dobrém a doufají, že to tak zůstane i v budoucnu, hlavně kvůli jejich synovi a koneckonců i kvůli jim samotným.

Láká ho street food

Když začal řádit koronavirus, nikdo nevěděl, co to s lidmi udělá. Jak po lékařské stránce, tak po psychické. Odhodlání pandemii porazit rouškami, mytím rukou a dezinfekcí vystřídal strach z budoucnosti. „Tehdy nám už začalo být jasné, že musíme skončit a také se věnovat sami sobě. Že už to prostě potřebujeme. Za současných podmínek už ani nechceme pokračovat dál. Prostě nás to utvrdilo v rozhodnutí skončit a kvůli covidu-19 naši restauraci prodáváme,“ dovysvětlil Petr Baják.

Co by chtěl dělat do budoucna? To prý ještě tak docela neví. „Víte, dneska je moc populární street food. Nejen ve světě, ale i u nás. Chci vymyslet něco, co bude dobré a rychlé, něco, co v Ústí neseženete. Všude jsou kebaby, pizzy a podobně, já chci něco svého, nejen stánek, ale i jídlo,“ dodal závěrem.