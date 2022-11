Vyrábět pršut v bývalém pivovaru. O tom už dlouho sní šéf společnosti Chovaneček. Vize Vlastimila Chovanečka mladšího se postupně stává skutečností, firma už prošla konkurzem na pronájem části brownfieldu v režii litoměřické radnice. Město nyní objekt opravuje s šedesátimilionovou injekcí od ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které na to uděluje dotace. Peníze ze stejné kapitoly už podpořily obnovu první části někdejšího litoměřického pivovaru, kde se opět po letech vaří pivo. Podpora šla i na opravy dalších pustnoucích objektů v Ústeckém kraji, a to nejen průmyslových.

Rodina Chovanečkova s masnou výrobou z těsných podmínek v Novobranské ulici nedávno expandovala do Vavřinecké. Našla tam azyl ve velkorysejších prostorách po bývalém železářství. V centru města Chovanečkovi částečně vyrábějí i jejich specialitu pršuty. Na ty by se chtěli zaměřit i v části starého pivovaru. O pronájem tohoto prostoru se zajímali jako jediní. Zabydlet by se tam měli za dva roky.

Z udírny jde kouř, lidem vadí zápach. Porucha, výkyvy počasí, reaguje podnikatel

„Pokud město získá souhlasné stanovisko MPO, bude s uchazečem uzavřena nájemní smlouva, a to pravděpodobně od 1. ledna 2025 s předpokladem doby trvání na deset let,“ potvrdila mluvčí Litoměřic Eva Břeňová.

Pršuty jsou na výrobu energeticky velmi náročné – vedle chlazení potřebují i sušení, a trvá to několik měsíců. I přes současné enormní ceny energií, povinné investice a poměrně vysoký nájem, který budou muset platit, jsou ve firmě optimisté. „Věřím, že to zvládneme,“ říká Chovaneček mladší.

Nového souseda v brownfieldu vyhlíží rodinná firma HUTÁR Agro, která v už opravené části tradičního pivovaru začala znovu vařit pivo. Také tato společnost byla již dříve jediná, která se přihlásila do konkurzu na pronájem prostor opravených z vůbec první ministerské dotace na brownfieldy. Hutárovi původně chtěli rozjet výrobu zkraje roku 2020 s výstavem až čtyři tisíce hektolitrů ročně. Rozjezd nabral kvůli koronavirové krizi asi roční zpoždění, výstav je zatím menší.

Termální lázně s rozhlednou? Plány na přestavbu pivovaru zůstávají jen na papíře

A nyní se firma stejně jako řada dalších potýká s vybalancováním energetické krize. I tady ale nepropadají skepsi. „Jednoduché to nebylo. Přesto vaříme a naše pivo je na trhu. Jsme stabilizovaní a po malých krocích se rozšiřujeme,“ uvedl Dionýz Hutár.

Nejen fabriky, ale i stará kovárna

Stejný typ dotace v hodnotě 5,5 milionu dostali od MPO také v Povrlech na Ústecku. Z opravené části staré kovárny chtějí mít kavárnu a cukrárnu, která zatím v obci chyběla. Stavbu předali Povrlští zhotoviteli na přelomu léta a podzimu, pozemní práce už se rozjely. Hotovo by mělo být na jaře, kdy nejspíš i vyhlásí soutěž na nájemce. „Nechceme na tom vydělávat, chceme, aby to fungovalo,“ avizoval starosta Povrlů Dalibor Pavlát.

Zájem o regeneraci brownfieldů obecně roste. Z celého Česka se letos do další výzvy MPO přihlásil zatím rekordní počet projektů. Je jich 35, z ústeckého regionu ale přišla jen jedna žádost. Ministerstvo mezi projekty, které obstojí v hodnocení, přerozdělí prostředky z Národního plánu obnovy. Tedy z evropských peněz, určených na obnovu kontinentálních ekonomik po pandemii koronaviru.

Další část bývalého litoměřického pivovaru se dočká rekonstrukce

„Připravená je částka 500 milionů korun,“ sdělil mluvčí Czechinvestu David Hořínek. Mezi přihlášenými projekty se nejčastěji objevují plány na kanceláře pro podnikatele a živnostníky, coworky, prostory pro služby, restaurace, kavárny, společenské sály nebo obecní bydlení.

Dotace MPO už podpořila obnovu řady brownfieldů v Ústeckém kraji

V Litoměřicích dotaci schválili na regeneraci první části pivovaru i na úpravu bývalých kasáren pod Radobýlem. Peníze šly také na areál technických služeb v Obrnicích. Prostředky získal i projekt na obnovu bývalé administrativní budovy Geoindustrie v Proboštově a brownfieldu ve Lkáni. Injekci dostal také záměr na opravu zchátralého objekt bývalého mlýna v Chabařovicích a bývalé nádražní budovy v Moldavě. Mezi podpořenými projekty je i rekonstrukce bývalých jatek ve Strupčicích, regenerace brownfieldu v Děčanech a mirošovického zámku v Hrobčicích.