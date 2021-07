OBRAZEM: Archeologové vyrazili s výletníky na hrad Blansko

Co všechno našli archeologové na hradě Blansko a co jsou jeho původní trosky? To popsali výletníkům během komentované prohlídky někdejší výspy českého království archeologové Milan Sýkora z Ústavu arch. památkové péče v Mostě a archeoložka ústeckého muzea Eliška Wiesnerová. Výletníci si mohli i některé zajímavosti, či přímo artefakty prohlédnout.

Archeologové vyrazili s výletníky na Blansko | Foto: Jiří Preclík