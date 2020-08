„Tuto akci, tedy sportovní den, jsme uspořádali abychom nějak zajímavě ukončili prázdniny. Je to zároveň promo a upoutávka na další ročník Barvám neutečeš, který byl přesunut na rok 2021 a závod Urban challenge, který zde bude příští rok úplně poprvé. Hlavní cíl byl ten, abychom udělali něco pro děti a připomněli, že jsme na Ústí nezapomněli, když zde ty dvě hlavní akce nemohly letos být," řekl Antonín Pospíchal, organizátor Urban challenge a Barvám neutečeš.

"Urban challenge je vlastně městský překážkový běh. Jedná se o to, že je to putovní tour napříč celou republikou, kdy jsou zastávky kromě Ústí ještě i v Praze, Ostravě a Brně. Cílíme na všechny věkové skupiny, kde pro každou máme připravenou trať. Jako překážky se snažíme používat například auta a palety, což máme zrovna i zde, velké kontejnery, sklepy okolních budov a tak podobně. Do dnešního běhu jsme zapojili i budovu místního gymnázia, přes kterou vedla značná část toho dětského okruhu. Kromě běhu tu dnes máme připraveno i osm soutěžních stanovišť, která děti mají za úkol postupně plnit a sbírat razítka na hrací kartu. Jde o florbal, skákací pytle a tak podobně," pokračoval.

"Když už se nemohl uskutečnit barevný běh ve své tradiční podobě, tak jsme alespoň uspořádali společný výhoz barev. Na letošek už jsme měli velké množství registrací, ale bohužel to nevyšlo,“ dodal Antonín Pospíchal.