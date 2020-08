Každá vstupenka sloužila zároveň jako čajenka neboli kartička, se kterou mohli návštěvníci u soutěžících čajoven a čajařů ochutnávat vzorky, a poté věnovat soutěžní kupón svému favoritovi, který se s dalšími osmnácti soutěžícími utkal o titul Mistr čaje.

V bohaté nabídce všemožných odvarů a výluhů se našel dokonce i speciál v podobě piva s příměsí čaje či přírodní energetické nápoje. K poslechu všem přítomným po celou dobu trvání Čajůfestu hrála na pódiu živá hudba.

„My jsme sem přijeli za čajový klub Ve Vlnách z Děčína. Fungujeme již přes dvacet let a náš podnik je specifický tím, že nevedeme vodní dýmky. O to více se ovšem zaměřujeme na kvalitní čaje, a to zejména čínské. Dnes jsme sem přijeli se žlutým čajem, protože nám přišlo, že tyto čaje nejsou všeobecně moc známé a my ho tu chceme mezi lidmi trochu zpropagovat. V budoucnu bychom také rádi nabízeli více odvarů našich místních bylinek a trošku se tak navraceli k naší kultuře a oživili tak znalosti o tom, co kde kolem nás roste a jaké příznivé účinky to má na organismus,“ uvedli zástupci čajového klubu Ve Vlnách.