Několik krásných člunů zakotvilo u břehu, drsní běžci v barevných převlecích mávali pejskařům, zazimované zahrady nabízely vtipná zákoutí. Někde vyrostl plot z vyřazených lyží, jinde staré kolo posloužilo jako originální dekorace, plyšový medvěd záviděl čarodějkám, zelení žabáci vystřídali vodníka, houpací křeslo očekávalo příchod Mikuláše.

Na břehu seděl desetiletý kluk s parádním rybářským prutem, včera prý chytil sám velkého kapra. Protější kopec připomínal vojenské maskování, klidná řeka šeptala svou nekonečnou píseň. Prostě pohoda.

"Viděl jste tu ceduli na točně? Je to vlastně takový rodokmen Brné. Moc se mi to líbí. Dlouho jsem si to pročítal, nevěděl jsem třeba, že herečka Rázlová se tady narodila. To by měly mít všechny města a obce" tvrdil starší pán s kníračem.

Vůbec jsem si toho nevšiml. Parádní věc. První písemná zmínka o Brné se vztahuje k roku 1057. Je dobré něco vědět o svém rodišti, nebo místě, kam chodíte na procházku. Školáci z Brné to mají jednoduché, nastudují základní data z bílé cedule a z dějepisu mají jedničku.