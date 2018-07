OBRAZEM: Dopravu na hlavním tahu mezi Zálezly a Ústím řídí semafory

Ústecko - Řidiči si musejí dát ještě týden pozor na silnici I/30 z Lovosic do Ústí nad Labem. Opravují tam silnici.

V jednom jízdním pruhu od Ústí nad Labem směrem na Dolní Zálezly se opravuje povrch vozovky. V místě řídí provoz semafory.

Řidiči by měli být pozorní a hlavně trpěliví zejména v časech dopravní špičky, kdy se tvoří kolony. Jinak se čekací doba počítá v řádu minut. Opravy by měly skončit do 31. července.