Doksy – Na Euro Hrách v Doksech se o víkendu prezentovalo 116 šestičlenných týmů, padaly rekordy, diváci žasli nad vytrvalostí jednotlivců.

Cyklistický závod dvojic vyhráli borci ze Špindlerova Mlýna, časovku sympaťák z Roudnice, nejdéle vydržel stát na laně domácí Standa Mayer. Celkovým vítězem se stalo družstvo Laktát Praha, které v 17 disciplínách nasbíralo neuvěřitelných 1 758 bodů.

Týmy SKP Ústí a Lentilky Ústí vstoupily mezi legendy. „Pokud chcete myslet na stupně nejvyšší, zapomeňte na okolní svět a dřete. Rozhodující je los, počasí, momentální forma a trocha štěstí," uvedl Filip Vodička z týmu Lentilky. „My jsme letos měli mimořádnou taktiku, nesledovat soupeře a přežít hlavně sobotu. V raftech jsme byli druzí, skvěle jsme zvládli plavání, stolní tenis, nohejbal, veslařský trenažér, kolečkové brusle, plážový volejbal, kuželky. Smolně jsme prohráli ve fotbale s týmem Vokurkoví saláti 0:2, tenisový los nám postavil do cesty skvělé Pražáky, orientační běh byl záhadou pro všechny. Naše 17. místo považujeme za překvapení víkendu. V loňském roce jsme vydřeli 30. pozici," dodal.

Začínalo se v pátek večer závodem na kolečkových bruslích. Plné náměstí v Doksech tleskalo nadšenému mládí, skvělým bubeníkům i perfektním organizátorům.

Sobota byla propletencem deseti disciplín, kde dlouho vévodily rafty, horolezecká stěna, plavání a drsný cyklistický závod dvojic. Skvělý doprovodný tým měli borci z SKP Ústí. Po prvním dnu útočili na desítku nejlepších. Třetí místo vydřeli na kolech, bezvadní byli na horolezecké stěně, luxusní výkon předvedli v biatlonu, kde dlouho vedli. Voda je jejich živel.

Výsledky:1. místo Laktát Praha - 1758 b.

6 .místo - Salto Doksy - ATJSK - 1605 b.

8. místo - SKP Ústí nad Labem - 1592 b.

17. místo - Lentilky Ústí nad Labem - 1465 b.

23. místo - Tisá - 1407 b.

27. místo - Roudnice - 1366 b.

„V loňském roce jsme byli na 14. místě, letos máme dost natrénováno. Vedoucí špička je nadupaná, ale každý má své bolístko. Věřím, že se letos zlepšíme," prohlásila usměvavá Lenka Matoušková.

Nemilosrdný los proti sobě dokonce postavil dva severské týmy. Tisáci hráli nohejbal s Lentilkami a byl to boj o každý míč. Zvítězily Lentilky úspěšným blokem v posledních vteřinách utkání. „Podruhé jsme padli na nohejbale, ale Ústečákům to přejeme. Body jsme si nahrabali na horolezecké stěně a na kolech. Bez problémů jsme zvládli tenis a stolní tenis. Uvidíme, co bude v neděli," prohlásil kapitán z Tisé.

V neděli se bojovalo s únavou, ale cyklistická časovka byla ozdobou dne. Domácí borci udivovali vyděšené soupeře neskutečnou stabilitou na laně, kde hned vydrželi celé tři minuty. Celkové 6. místo mluví za všechno! Vyčerpaní, ale s úsměvem, přicházeli kapitáni týmů pro symbolické ceny a uznání poroty.

Desátý ročník Euro Her se povedl nejen díky skvělému počasí, ale především zásluhou sportovních nadšenců z celé republiky. Ten příští bude opět výzvou pro všechna mužstva, Ústečané mají co obhajovat!