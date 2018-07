OBRAZEM: Komunitní zahrada Žížala na Terase slavila rok existence

Manikéři a pedikéři Manikérka, pedikérka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 14000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: Pařížská č.p. 996/8, Ústí nad Labem., Požadujeme: praxe v oboru min. 6 měsíců, spolehlivost, pracovitost, zodpovědnost, znalost vietnamského jazyka výhodou., Nabízíme: mzdu 14 000,- Kč., práce i o SO a NE., Kontakt: telefonicky od 10:00 do 18:00 hod.. Pracoviště: Xuan tran van - pařížská, Pařížská, č.p. 996, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Pham Thang, +420 777 425 774.

Management - Management Vedoucí 25 000 Kč

Řídící pracovníci v oblasti ostatních odborných služeb Ředitel/ka Oblastní charity Ústí nad Labem. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 36000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Ústí nad Labem., Požadavky:, minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,, 5 let praxe ve vedoucí pozici,, bezúhonnost, zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost,, manažerské dovednosti,, komunikační schopnosti,, řidičský průkaz skupiny B,, zkušenosti se získáváním dotací a grantů,, znalost církevního prostředí,, znalost a orientace v neziskovém sektoru a v sociální oblasti výhodou,, aktivní znalost německého jazyka vítána,, doporučení duchovního správce, Mzdové zařazení:, 12. - 13. platová třída podle nařízení vlády č. 564, příloha č. 1, dle započitatelné praxe a vzdělání., Přihlášky do výběrového řízení včetně profesního životopisu, motivačního dopisu a doporučení duchovního správce zasílejte na adresu:, 1) Diecézní charita Litoměřice, Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, obálku označte nápisem "Výběrové řízení OCH Ústí n.L.", 2) nebo e-mailem na adresu: ruzena.kavkova@ltm.charita.cz,, a to nejpozději do 15. 7. 2018.. Pracoviště: Oblastní charita ústí nad labem, Štefánikova, č.p. 246, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Růžena Kavková, .