Ústí nad Labem - Jáhen Václav Novák, nováček ústecké římskokatolické církve, ve čtvrtek 3. ledna v kostele Nanebevzetí Panny Marie žehnal malým koledníkům.

Děkoval jim a přál úspěch pří získávání potřebných peněz pro Tříkrálovou sbírku nejen v ulicích Ústí. „Jako chlapci mi při této sbírce občan v ulicích vyčetl, že za peníze si chci jen užít dovolenou. Věděl jsem, že to není pravda, že by i jeho peníze pomohly obětem zemětřesení. To by měli mít na paměti i naši koledníci pro Charitu,“ řekl kněz Deníku.

Na žehnání přijela se svými žáky 8. třídy i Eva Železná ze ZŠ Velké Březno. „Pomoc je nám blízká, s dětmi jsme před svátky podpořili ústecký psí útulek,“ řekla.

Tříkrálové koledníky můžete potkat v ulicích až do 13. ledna.