OBRAZEM: Mírové náměstí žilo farmářskými trhy. Nechyběla grilovaná kuřata

Do Ústí nad Labem míří farmáři dvakrát v týdnu, vždy v úterý a ve čtvrtek, od poloviny ledna do Vánoc. Na Mírovém náměstí byli dnes, 16. listopadu, od 8 do 15.30 hodin a nabízeli velmi široký sortiment regionálních produktů. Podívejte se na fotografie. Máte na těchto trzích nějaké oblíbené zboží?

Na ústeckém Mírovém náměstí se konají Severočeské farmářské trhy každé úterý a čtvrtek. Snímky jsou z úterý 16. listopadu 2021. | Foto: Deník/Vladimír Mayer

Minulý týden jsme psali v Deníku o Mírovém náměstí, že není pro Ústečany příliš atraktivní (odkaz na článek níže). Ale minimálně v úterý a ve čtvrtek se to díky Severočeským farmářským trhům mění. Chodíte tam také nakupovat? Problémoví návštěvníci, málo akcí. Lidem v Ústí vadí „mrtvé” Mírové náměstí Přečíst článek ›