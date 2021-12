OBRAZEM: Na Ústí Live duněly lebky, byl slyšet Hlahol a nechyběli Toxic People

autor externí

Týden před Vánoci si Ústečané mohli užít koncertu tří kapel. V krásnobřezenském klubu MarVa se konala třetí série koncertů v rámci programu Ústí Live. Tentokrát měla podtitul hard and heavy. Jako první publikum dostali do varu Toxic People (corssover, Šluknovský výběžek), pak duněly lebky - v překladu název ústecké kapely The Rumble of Skulls a program uzavřel teplický Hlahol. Podívejte se na snímky Marka Gaiera.

V ústeckém klubu MarVa se v sobotu uskutečnilo třetí pokračování série koncertů Ústí Live. Po názvem hard and heavy vystoupily kapely Toxic People, The Rumble of Skulls a Hlahol. | Foto: Marek Gaier