Zámek v Chlumci nechali vystavět Václav Josef z Thunu a hraběnka Marie Anna Libstejnská z Kolovrat v roce 1774. Patřil k němu rozsáhlý areál s pilou, kovárnou, mlýnem, a hospodářskými budovami. V roce 1958 vyhořel, kolem roku 1965 byl srovnán se zemí. Z celého areálu zůstal pouze rybník. Dnes tam jezdí rybáři z celé republiky, aby si splnili svůj sen. V pondělí 12. října tam dorazili dna zkušení "lovci" až z Aše. Martin Beck se pochlubil fantastickou dokumentací, největší kapr měřil 101 cm, vážil 20 kg. Jeho kamarád Josef Anton vytáhl kapra ještě většího.

Na zámecký rybník v Chlumci jezdí i rybáři z Aše | Foto: Miroslav Vlach

"Společně jezdíme s rybářskou výbavou po celé republice, ale tenhle rybník se nám fakt líbí. Není moc velký, je tu klid, velké ryby a pouze několik pozic. Nejsme tu poprvé, vždycky odjíždíme spokojeni. Je to soukromá voda, něco to stojí, ale zážitků máte plný podběrák. Já dnes vytáhl během dopoledne pět krásných kaprů, Pepa šest. Odpoledne ani ťuk. Vyfotíme, pohladíme a šup zpět do vody. Oba to máme doporučeno od doktora. Já prodělal mrtvici, kamarád infarkt," s úsměvem popisuje situaci Martin Beck, který prý ryby vůbec nejí.