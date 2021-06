Déšť, slunce, déšť, slunce. A do toho duha! To je počasí posledních dní nad Ústím nad Labem. Na Facebookové stránce Ústeckého deníku jsme vyzvali čtenáře, aby nám poslali fotografii své duhy. V galerii tak máme duhy z Dobětic, Velkého Března, Malečova, Chuderova, Chlumce nebo z centra krajského města.

Duha od čtenáře z Ústí nad Labem - Březí pod Malečovem | Foto: Petr Naštický

Máte také fotografii duhy nad Ústím? Pošlete nám ji na mail ustecky@denik.cz a do popisku dejte, odkud fotografie je a kdo je autorem. My ji následně přidáme do naší galerie.