Tajemný koronavirus byl na chvilku odstaven, všichni se chtěli hlavně bavit. Dopoledne dostaly šanci děti, těm nejmenším tleskal i primátor Petr Nedvědický. Půlmaraton byl odstartován v pravé poledne, poprvé byly pro vítěze v kategorii žen a mužů mimo věcné ceny vypsány prize money. Potom vyběhli do boje s časem desítkáři a pětkaři.

Ředitel akce Michal Neustupa vyšperkoval sportovní neděli pestrým doprovodným programem, na kole hned několikrát kouzlil Martin Šimůnek a jeho kamarád Vlastislav Kabeláč Čiháček. To byla skvělá show. Malovalo se na obličej, poskakovalo v barevném zámku, fotokoutek plnil přání malých i těch dříve narozených. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet vratký paddlebord. Nikdo nestrádal hlady, kdo měl žízeň nemusel do jezera. Vyhráli všichni, kdo v té sauně vydržel do samého konce.

Hned první dětská disciplína (500 m) nabídla strhující bitvu do samého konce. Vyhrála Štěpánka Skokanová z TJ Sokol Roudnice v čase 02:13, žádný kluk ji nepředhonil. " Nebylo to jednoduché, jsem už tak trochu zvyklá vyhrávat, dělám atletiku a pohárů a medailí mám doma dost, dnes rozhodla cílová rovinka. Chodím do druhé třídy, jednou bych ráda jela na nějakou velkou zahraniční akci, ale to musím přidat v tréninku," prohlásila dívenka a těšila se na vyhlášení výsledků.

Trialová show vyrážela dech, oba zkušení jezdci na speciálních kolech by dali dohromady dlouhý seznam úspěchů. Zlaté poháry vozili ze zahraničí pěkně dlouho, dnes předávají zkušenosti mladším. Vyskákat na kole Petřínskou rozhlednu dokázali oba. Podívat se na sportovní mládí přišla i nestárnoucí olympionička Bedřiška Kulhavá (88), doprovázela ji dcera Jana Vápeníková.

Zuzana Kotěšovcová osobně vítala současnou nejlepší ústeckou běžkyni Jarmilu Sobeckou, reprezentantky Radku Churáňovou a Marcelu Joglovou. Rozcvičku pro děti připravila Kamila Žaloudková, mezi diváky byla i čerstvá Mistryně ČR ve čtyřiadvacítce Lenka Berrouche. Skvělý byl Ústecký Petr Zuda na pětce, prohrál až na cílové pásce. V rodinném běhu zabodoval pan Gondek, jeho tým sice nebyl na bedně, ale dresy měl nejhezčí ( je nás 7). V terénu se překvapení nekonalo, vyhráli ti nejlepší.

Výsledky:

půlmaraton muži - David Vaš - startovní číslo 83 - Triexpert Tilt Racing Team - čas 01:15:45

půlmaraton ženy - Radka Churáňová - startovní číslo 44 - TJ Lokomotiva Trutnov - čas 01:28:58

10 km muži - Jiří Csirik - startovní číslo 221 - Metal Produkt s.r.o. - čas 00:34:07

10 km ženy - Marcela Joglová - startovní číslo 259 - Here To Win Team - čas 00:36:56

5 km muži - Jan Hock - startovní číslo 468 - TJ Dukla Praha - čas 00:17:12

5 km ženy - Jana Pekařová - startovní číslo 351 - TJ Trutnov - čas 00:20:10

Miroslav Vlach