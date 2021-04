Sakura ozdobná je asi 3–7 metrů vysoký opadavý strom nebo keř s širokou korunou. Květy jsou růžové, často plnokvěté, uspořádané v krátkých hroznech; kvetou od dubna do května.

A právě nyní krásně zdobí ústecký obvod Neštěmice. "Je to krásá, lidé si to rádi fotí. Jen až to opadá, je z toho pěkný nepořádek," usmíval se místní důchodce, který zametal před jedním z paneláků.

Podle něj jsou místní sakury asi 30 let staré.

Sakury bývají většinou roubované na kmínek třešně ptačí nebo mahalebky obecné. Díky tomu jsou odolnější vůči suchu i dalším nepříznivým vlivům. Místo, kde se nachází roub, zpravidla mění svůj objem, neboť roub „tloustne“ jinou rychlostí než podnož.