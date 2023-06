Připomeňte si spolu s námi prostřednictvím archivních fotografií Deníku, jak to vypadalo v Ústí v červnu před deseti lety, kdy voda zaplavila ulice a lidé s obavami a zoufalstvím sledovali, jaké škody napáchá Labe, jehož výška hladiny dosáhla téměř 11 metrů.

Povodně v červnu 2013 v Ústí nad Labem | Foto: Deník/Petr Sochůrek

Psali jsme před deseti lety…

Zničené byty a zoufalství, stěna na Střekově nevydržela

Plesknutí o hladinu. Čtveřice hasičů pokládá pogumovaný člun na vodu. Vzápětí zvuk, jako když se rozepíná zip, jak pogumované dno drhne o asfalt. „Máme hlášeno, že tu uvízli nějací lidé v bytech, takže to musíme zkontrolovat,“ vysvětluje Antonín Bauer, šéf dobrovolných hasičů ze Střekova.

O chvilku později už člun brázdí hladinu Labe, rozlitou mezi domy na Střekovském nábřeží. Protipovodňová stěna jen vrškem vyčuhuje z vln. V noci z úterý na středu jí Labe překonalo. Z hladiny trčí dopravní značky, jmenovky ulic, stromy a keře.

Schváleno. Město koupí „díru“ na Míráku. Hlasování proběhlo tajně

Obraz zkázy, který už lidé z nábřeží zažili a zoufale si přáli, aby se neopakoval. „Stěna sice nevydržela, ale dala nám čas si toho co nejvíc odstěhovat,“ říká Pavel Horký, jednatel malého bytového družstva Střekov.

Vodu už mají ve sklepech, ale zdá se, že jejich činžáky na hranici evakuační zóny budou mít štěstí.

Štěstí ovšem nemají obyvatelé nábřeží. Voda je v prvním patře. Plavba na člunu odhaluje, jak velký rozsah škod mohou zoufalí lidé čekat. Balkony se změnily v malá mola, u nichž kotví snad každý kus nepořádku, který se v ulici uvolnil. Zateplovací panely pod omítku. Kyblík se stavebním nářadím. PET lahve, jak jinak a kusy prken. Kolem proplouvá kadibudka a mizí v dáli. Nejsmutnější pohled je u dětského hřiště, kde se točí ve víru kusy nábytku.

„My jsme při evakuaci se ženou skutečně museli vybírat, co zachraňovat. Nábytek jsme nechali být,“ popisuje Milan Brůžek, který bydlí přímo na nábřeží.

Videa, která vás zajímala: Bouračka tahače, silniční tankodrom, prsatka a drogy

„Knížky nikdo nezachrání. Ale nádobí jsme dali do vany, to pak stačí napustit, umýt a osprchovat. Sedačka je mrtvá. Skříně. Co jsme mohli, odnesli jsme do patra,“ pokračuje unaveně v líčení Střekovan, jehož koníčkem je paradoxně vodáctví.

Ačkoliv mobilní stěna nakonec nedokázala zadržet další stoletou vodu, je za ni také rád. „Svůj účel splnila. Chce to jen na nábřeží dokončit. Provalily se napytlované hráze, přes stěnu to nepřeteklo.“

Ústecký deník mapoval povodně v roce 2013.Zdroj: Fotorepo: Deník

Stejné pocity má i bývalý starosta Vlastimil Žáček, který stavbu hráze za desítky milionů korun prosazuje během svého volebního období 2006 až 2010. „Hráz vydržela, jen je potřeba ji konečně dostavět. Projekt leží na magistrátě a nikdo se o něj nestará. Teď je to vidět, provalily se sypané pytle, ne stěna,“ poznamenal k tomu Žáček.

Zpět mezi domy, s člunem opět cloumá spodní proud. „Zaberte! Táhne nás to k hrázi,“ volá na ostatní hasiče Tonda Bauer mladší. V tu chvíli ta zkáza a přítomnost reálného nebezpečí vyvolává mrazení v zádech.

Po Ústí má svoji IKEU i Most a Chomutov, švédského giganta najdete na Žižkovce

Z balkonu někdo mává. Zdá se, že uvízlí lidé jsou konečně nalezeni. Blíž k balkonu se ale ukazuje, že to je jen kus nějakého hadru. Plavba pokračuje mezi liduprázdnými domy.

Na ulici postávají vyjukaní zvědavci i rezignovaní místní. „Něco vám povím,“ zlobí se jeden z nich. Pak ukáže na okno v prvním patře. Pod vodou. „Tam bydlím. Pořád nám tvrdili, že to bude dobrý a pak najednou pískli uprostřed noci evakuaci. Organizace selhala.“ Přidávají se další. „Lidi na ulici dřeli jako mezci, policisté, strážníci, lidi z technických služeb, dobrovolníci. Ale vedení je o krok pozadu. Nic nefunguje včas!“

Hasiči na vodě zatím nikoho nenacházejí. O necelou hodinu později se zpráva o trosečnících ukazuje jako pravdivá. Hasiči zachraňují dvě ženy.

Janni Vorlíček

Pamatujete? Corso bývala výkladní skříň socialismu, dnes je na spadnutí

Zdroj: Janni Vorlíček