OBRAZEM: Takhle to vře v hledišti při basketbalovém derby Ústí s Děčínem

Nervy do poslední vteřiny a nakonec radost domácí Slunety Ústí! To bylo derby v nejvyšší basketbalové lize mezi Ústím a Děčínem. Domácí vyhráli 77:73 a postoupili do skupiny A1. Podívejte se na snímky zachycující atmosféru třaskavého derby v hledišti. Oba fanouškovské tábory se překřikovaly, do krajského města přijely totiž stovky fanoušků Válečníků.

Skvělou diváckou kulisu mělo sobotní basketbalové derby mezi Ústím a Děčínem. Do krajského města přijely fandit stovky děčínských fanoušků, ale vítězství nakonec zůstalo domácí Slunetě 77:73. | Foto: Sporty Ústí/Kryštof Hanžl