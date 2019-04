Ústí nad Labem - Poslední březnový víkend využily tisíce lidí k návštěvě Zoologické zahrady v Ústí nad Labem.

Rodinu Lajtových zlákalo k výletu z Teplic do Ústí slunečné počasí. „Přemýšleli jsme, co s dcerou udělat. Nakonec jsme zvolili ústeckou zoo. Do horní části zahrady nás vyvezl vláček, dolů pak už byla podél výběhů a expozici cesta pohodlná,“ říkala maminka Jana.