OBRAZEM: Vánoční atmosféra dorazila už poosmé i do ústeckého muzea

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 18 230 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Referent správy obecního majetku. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18230 kč, mzda max. 27420 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce:územní obvod města Trmice., Druh práce: Referent správy obecního majetku , " Zajišťování agendy správy bytů, nebytových prostor, bytových domů a ostatních domů ve vlastnictví obce v rozsahu:, " Předpis a výběr nájemného, " Uzavírání nájemních smluv (příprava podkladů), " Příprava podkladů pro vymáhání dlužného nájemného a úhrady nákladů za služby s nájmem spojené, " Příprava podkladů pro jednání orgánů města ve věci hospodaření s domovním fondem, " Plnění úkolů vyplývajících z usnesení orgánů města v oblasti správy domovního fondu, " Zajišťování agendy správy obecního majetku vč. Veškeré činnosti související s jeho prodejem, pronájmem a inventarizací, " Příprava podkladů pro jednání rady a zastupitelstva v souvislosti se správou obecního majetku, Místo výkonu práce:územní obvod města Trmice, Předpoklady pro vznik pracovního poměru: , státní občanství ČR; popřípadě u osob, které jsou cizími státními občany, trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, , Požadavky na uchazeče: , min. středoškolské vzdělání, zodpovědnost a spolehlivost, komunikační a organizační schopnosti, znalost práce na PC, , Platová třída: 9, Nástup: od 1.1.2019 nebo dle dohody, Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu výkonu veřejné funkce, , Náležitosti písemné přihlášky:, jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce, , K přihlášce je nutno přiložit:, životopis, s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech , výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání., , Termín podání přihlášek: do 10. 12. 2018 do 11:00 hodin, Přihlášky zasílejte na adresu:, Městský úřad Trmice, Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, , Obálku označte: "NEOTVÍRAT - výběrové řízení, referent správy obecního majetku", , Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.. Pracoviště: Město trmice, Fügnerova, č.p. 448, 400 04 Trmice. Informace: Jiří Švarc, +420 475 317 234.