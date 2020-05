Na opěrné zdi železnice v Přístavní ulici tak můžeme nově spatřit malované postavy běžců, kanoisty, zamilovaného páru na kole nebo paničky venčící své domácí mazlíčky. Na Střekově u mateřské školy zase září třicetimetrová krajina z pudinkových kopců s lízátkovými stromy a houbami z marcipánu. Obrazy vytvořili čtyři mladí umělci.

Konkrétně na Střekově to byli Štěpán Jirák s Jakubem Palánem. V Přístavní ulici pak Lina Skorobogatčenko a Oleg Zářecký. Malba vznikala kolem dvou týdnů. „Bavili jsme se s Linou, co pro nás Ústí znamená, a shodli jsme se, že ho máme rádi. Chtěli jsme ukázat jeho hezčí podobu, co lidi může spojovat. Cílili jsme na mladší věkovou kategorii, jelikož je budoucností města. Chtěli jsme, aby ho mladí měli rádi. Máme dobré reakce, auta troubila, děti mávaly, dokonce přijela paní a dala nám dvě limonády, bylo to fajn,“ líčil umělec.

Zeď vlastní státní podnik Správa železnic. Její mluvčí Nela Friebová uvedla, že ve spolupráci s Fakultou umění designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně vybrali a poskytli pro vznik obrazu tu část zdi, kterou v minulosti nelegálně poničili vandalové – sprejeři. Na vybraném úseku měl vzniknout výtvarný motiv, který se váže k městu. „Pokud budou na dílo kladné reakce, nebráníme se rozšíření spolupráce i na jiné plochy,“ slíbila.

Projekt vznikl pod záštitou ústeckého Dobrovolnického centra a s finanční podporou Evropského sboru solidarity.

Na projektu se podílely i další organizace a dostal název Malá místa ve velkém městě. „Projekt cílí na probarvení veřejného prostoru a omezení městské šedi skrze lokální umělce. Takových nehezkých malířských pláten má Ústí téměř nekonečné množství.“ popsala mluvčí projektu Michaela Valášková.

Tečku za projektem vybarvování ústeckých ulic udělá ilustrátorka Aneta Bendáková. „Ta mezi Veřejným sálem Hraničář a spolkovým domem metaforicky uzavře svou malbou doslova vrata za několikaměsíční prací týmu,“ dodala vedoucí uměleckého týmu Martina Lišková z Fakulty umění a designu UJEP.