K problémovým patří ulice Sociální péče s čtyřproudovou silnicí první třídy. Ta vede okolo nemocnice, a tak tu velmi často srazí nedisciplinovaní řidiči chodce na přechodu. Zdevastovaný hotel Máj také nepatří k pýchám obvodu.

Zdroj: DeníkÚstečan Václav koupil před zhruba pěti lety byt v Doběticích. „Nestěžuji si, zaplatil jsem nějakých 1,1 milionu korun, část ze stavebního spoření, část z překlenovacího úvěru. Co mě ale rozčiluje, je parkování. Stačí přijet později a sotva najdu místo, kam postavit auto,“ líčil.

Prý je to vlastně jediný problém, který mu doopravdy vadí. „S hnusným Májem, to ano, ale na něj z okna nekoukám. Mám tu kousek do přírody, do marketu jen skok, MHD pár kroků od baráku, hospodu, je tu kde sportovat. Nic mi nechybí, snad by to chtělo opravit chodníky a silnice. Nejhorší je to od kruháče do Krásného Března kolem horního vchodu do zoo,“ zamýšlel se.

Nové je tu dětské hřiště v Poláčkově ulici. Dětský halas už zdálky napovídá, že určitě nezeje celé dny prázdnotou. Podle jedné z maminek, která tu dohlížela na své potomky během jarních prázdnin, bývá tu po obědě dětí docela dost. „Vlastně od té doby, co ho tu otevřeli,“ řekla.

Nejoblíbenějším místem v obvodu je ale bez nadsázky zdejší rozlehlý park s lagunou. I v zimě tu jsou protažené cestičky a chodníky, na procházky sem chodí hodně lidí i se svými psími mazlíky. Mezi nimi i seniorka Libuše Novotná. „Je to zvláštní, že v parku jsou chodníky lépe protažené než na ulicích. Vždycky mám strach že uklouznu, než sem dojdu se psem,“ řekla.

Zdejší starosta Jaroslav Šimanovský (ANO) prý už má ohledně parkování plán. Podařilo se mu sehnat investory, kteří tu vybudují hlídaná parkoviště a budou za únosné peníze místa pronajímat. Po deseti, patnácti letech je vrátí zpět městskému obvodu. Jediné, co plán komplikuje, že bude potřeba, aby „velké“ město schválilo potřebné změny v územním plánu.

„Dlouho to nebylo možné, zastupitelstvo to zakázalo. To se ale už změnilo. Máme také v plánu vybudovat novou silnici na Doběticích, už se nám podařilo odkoupit i kus louky. Díky tomu bychom mohli zjednosměrnit Brandtovku a Poláčkovku a získali bychom dalších osmdesát parkovacích stání,“ vypočítával Šimanovský.

„Podařilo se nám to prosadit do letošního rozpočtu města, který by měl být schválený začátkem března. Tedy finance na projektovou dokumentaci, abychom věděli, kolik by si mělo na propojení Brandtovy a Poláčkovy město připravit,“ doplnil místostarosta Pavel Dufek (UFO).

Co se týká zničené silnice ve Výstupní ulici kolem zoo, podle rozvojového náměstka Pavla Tošovského (ODS) se letos dočká velkoplošné opravy. „Máme ji v plánu, předpokládaný objem investice je nějakých zhruba 45 milionů korun,“ dodal.