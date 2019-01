Ústí nad Labem - Necelých 10 milionů korun pošle ústecká radnice do městských obvodů Severní Terasa a Neštěmice. Rozhodla o tom rada města. těsně před svým rozpadem.

Starostka Neštěmic Yveta Tomková (ANO 2011). | Foto: Deník/Karel Pech

Obvody peníze využijí na opravy chodníků nebo stavbu parkoviště, ale také například na dětské lanové centrum v Centrálním parku na Severní Terase. Přidělení peněz schválili radní až napodruhé, poprvé prostředky pro obvody nepodpořili dva zástupci Ústeckého fóra občanů (UFO).

Obvodní radnice podle starostky Neštěmic Yvety Tomkové peníze z magistrátu nezbytně potřebují, ve vlastních rozpočtech mají na investice minimum. „Neštěmický obvod má na investice pro letošní rok 800 000 korun, což je na obvod velikosti malého okresního města zoufale málo. Za tuto částku opravíte jeden chodník," řekla Tomková.

Do Neštěmic půjde z městské kasy 4,9 milionu. Radnice je využije právě na opravy chodníků. „Opravíme chodníky u škol nebo u zdravotního střediska," doplnila Tomková. Pět milionů získal obvod Severní Terasa. Tři miliony korun jsou určeny na stavbu parkoviště na sídlišti Dobětice, dva miliony na dětské lanové hřiště.

Bod prošel až na druhý pokus

Radní peníze pro obvody původně neschválili. Podporu nezískal návrh při prvním hlasování u náměstka primátora Jiřího Madara a radního Lukáše Konečného (oba UFO). Po pauze se k němu rada vrátila a na druhý pokus bod schválila.

Primátorka Věra Nechybová, která bod podpořila v obou případech, řekla, že měla pochybnosti právě o penězích pro Neštěmice. „Nebylo mi jasné, zda se jedná o opravu či rekonstrukci (chodníků), protože víme, že v Neštěmicích se spíše pokládá zámková dlažba," uvedla Nechybová.

Podle Madara byly důvodem, proč zástupci UFO peníze nejprve nepodpořili, právě pochybnosti. „Já jsem s tím měl problém, protože to bylo špatně definované," řekl Madar a dodal, že během pauzy si radní nejasnosti vyjasnili a následně bod schválili.

Podobně reagoval i radní Lukáš Konečný. „Usnesení nebylo přijato, protože bylo potřeba vyjasnit technické záležitosti asfalt nebo zámková dlažba a investice versus opravy. Poté jsme se jako radní k projednání tohoto bodu vrátili a předložený materiál schválili," uvedl Konečný.

Osobní spory kvůli odchodu z rady

Tomková interpretaci vedení města odmítá. „K bodu nebyla žádná diskuse. Jestli to nazvu rekonstrukce nebo oprava, to je přeci jedno a to samé. Nikdo se neptal ani mě ani nekontaktoval neštěmický úřad, aby si ověřil, o jaké opravy chodníků jde," řekla Tomková. Za původní neochotou zástupců UFO vidí osobní důvody.

„Nechci spekulovat, zda to není právě kvůli mému odchodu z rady. Pro mě je tento přístup obrovským zklamáním," doplnila Tomková.

Starostka Neštěmic v únoru rezignovala na post městské radní. V radě tak zůstal nejmenší zákonný počet členů, tedy pět, měla by být ale sedmičlenná. Vedení města složené z UFO a bývalých členů ANO má v zastupitelstvu nejtěsnější nadpoloviční většinu 19 hlasů díky podpoře KSČM, ODS a ČSSD.