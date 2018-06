Obyvatelé končících ubytoven podávají žalobu na Ústí nad Labem

Ústí nad Labem - Obyvatelé dvou ubytoven v Ústí nad Labem, které k 30. červnu ukončují svůj provoz, se obracejí na krajský soud se správní žalobou proti městu Ústí nad Labem.

Právní zastoupení poskytlo vystěhovávaným Fórum lidských práv (FLP) s terénní podporou sdružení Konexe. „Přestože se město snaží tvrdit, že nemá povinnost vystěhovávaným lidem zajistit náhradní bydlení, opak je pravdou. Tato povinnost vyplývá z §35 zákona o obcích a zároveň z čl. 11 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech,“ vysvětluje názor FLP právnička Tereza Bártová.

„Pokud tak obec zůstává zcela nečinná, dopouští se nezákonného zásahu, a to navíc vůči těm nejzranitelnějším skupinám obyvatel včetně dětí. Věříme, že krajský soud těmto rodinám poskytne adekvátní ochranu,“ dodává.

Žaloba se podle Miroslava Brože ze sdružení Konexe, které právnímu týmu FLP zajistilo kontakt s obyvateli ubytoven, týká uzavření dvou zařízení na Střekově a v centru města, v nichž žije zhruba 230 lidí, z toho 80 dětí. Převážnou většinu podle něj tvoří chudí Romové.

Součástí žaloby je i návrh na předběžné opatření, které by pozastavilo platnost opatření obecné povahy, s jehož pomocí město Ústí omezilo vyplácení dávek na bydlení v lokalitách s větší koncentrací sociálně nežádoucích jevů.

„Obyvatelé žádají soud, aby uložil městu pozastavit účinnost opatření obecné povahy do doby rozhodnutí o jeho možném zrušení a přijmout okamžitá opatření k zajištění alespoň dočasného náhradního ubytování žalobců,“ uvádí Brož.

Předsedkyně sociálně zdravotní komise při radě města Lenka Jaremová vnímá podání žaloby negativně. „Přijde mi to jako vydírání. Magistrát při opatření obecné povahy postupoval přesně podle zákona. Opakuji, že obyvatelé by neměli přistupovat na aktivistickou vlnu a měli by si aktivně vyhledávat nové bydlení. Aktivisté jen zneužívají lidi z ubytovny ke svému zviditelnění,“ reagovala.

Kritika se na krajské město valí ze všech stran. Naposledy také z Amnesty International ČR, která vyzývá magistrát k tomu, aby lidem pomohl.

„Úřady musí pomoci rodinám, kterých se vystěhování týká. Sociální poradenství je věc jedna, reálný dopad vystěhování na životy rodin a dětí pak druhá. Tito lidé se totiž při hledání bydlení setkávají s odmítáním také kvůli svému romskému původu. Je nyní nadmíru důležité, aby si úřady tato rizika uvědomily,“ uvedl ředitel české pobočky AI Mark Martin.