Své o tom ví čtenářka Ústeckého deníku a zdejší obyvatelka Barbora Pospíšilová. Ta kritizuje nový chodník u „Hoteláku“, rozkopané bylo podle ní nejdříve jedno schodiště a pak to druhé. U menšího býval nájezd pro kočárky se schůdky uprostřed. „Po opravě nájezd zmizel a nahradila ho mřížka. Zkuste si po ní projít pozadu, držet kočár o váze 15 až 20 kilo, ideálně v deštivém počasí. Zkusila jsem to jednou a od té doby místo objíždím po trávě,“ rozčílila se.

Kočár ji prý táhne dolů, mříž pod nohama klouže a člověk se musí chytit jednou rukou zábradlí a kočárek jistit jednoruč. „Až na kovovou mřížku napadne sníh nebo na ní zamrzne voda a pokryje ji náledí, to bude teprve adrenalin,“ kritizovala maminka.

Na nevhodnou mřížku reagoval náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS). „Přiznám se, že jsem se tam ještě nebyl podívat, ale příští týden si na to najdu čas a prověřím to. Jestli je to tak nebezpečné, budeme s tím muset něco udělat,“ poznamenal.

Barbora Pospíšilová hned poukázala na druhý případ schodiště v ulici V klidu, respektive ulici Jana Zajíce, kde je celý nájezd potažen hrubým asfaltem, který připomíná hmotu na dočasné záplatování silnic. Okraje nedoléhají, vlní se, místy jako by se začal drolit. „Zamyslel se vůbec někdo nad tím, že je prakticky nemožné projít takhle dlouhý a strmý úsek pozadu s kočárkem? Jsem sice ráda, že se na Terase opravuje alespoň něco, ale to se nikdo nezamyslí, než vyhodí peníze za něco tak zoufale nefunkčního?“ ptala se.

Ústečan Jiří Nýdrle zároveň poukázal, že zdejší nájezdy mohly vypadat hezky a ještě sloužit nejen kočárkům, ale i vozíčkářům. „Také lidem s chodítky, případně i cyklistům a podobně. Ale nekupte tohle, když to bylo tak levný, že ano,“ prohlásil ironicky.

Místostarosta Severní Terasy Pavel Dufek (UFO) bydlí nedaleko. Přiblížil, jak oprava probíhala. „Byl pod tím rozbitý beton, po kterém se nedalo chodit. Bohužel, nájezd je příliš prudký a nedá se tam najet s technikou, firma to musela dělat ručně. Zatím si ale nikdo nestěžoval,“ poznamenal.

Opravu dělníci provedli v rámci větší zakázky na rekonstrukce schodišť v obvodu. Kompletně celá tato zakázka přijde podle Dufka na více než 2,5 milionu korun. Cenu obvod vypočítává od metru opraveného schodiště.