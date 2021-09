Jako kdyby zmizely Kryry nebo Mikulášovice, Budyně nad Ohří či Horní Jiřetín, Hrob nebo Chabařovice. Za první půlrok roku 2021 se snížil počet obyvatel Ústeckého kraje celkem o 2 395 lidí, jako by zmizelo malé městečko. Tentokrát ale region početně nechudne kvůli stěhování z kraje, na vině je přirozený úbytek obyvatel. Během prvních šesti měsíců zemřelo v Ústeckém kraji výrazně více lidí než se narodilo.

Od ledna do konce června zemřelo v kraji 6 544 lidí, meziročně o 40,5 % více. Loni za prvních šest měsíců zemřelo 4 656 lidí. Za posledních 22 let, kdy vznikly kraje, je letošní počet zemřelých v regionu nejvyšší. Podle odborníků je na vině hlavně koronavirová pandemie. Naopak se od vzniku kraje narodilo nejméně dětí. Za první půlrok to bylo 3 908 dětí, což je o 140 novorozenců méně než za stejné období roku 2020. „V Ústeckém kraji žilo ke konci června 2021 celkem 814 609 obyvatel, 403 833 mužů a 410 776 žen. Za uplynulých šest měsíců se počet obyvatel v kraji snížil celkem o 2 395 osob. Pokles byl ovlivněn výhradně přirozeným úbytkem obyvatel,“ uvedla Růžena Funková z Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem.

Počet mužů v Ústeckém kraji klesl o 1444, žen o 951. Podle statistik klesl počet obyvatel ve všech okresech regionu.

Oproti prvním šesti měsícům roku 2020 bylo v regionu více sňatků, loni jich ale bylo rekordně málo. Letos se proti loňskému roku lidé méně rozvádějí, rozvodů bylo od ledna do června vůbec nejméně od vzniku krajů.

Zatímco v minulosti kraj o obyvatele přicházel kvůli stěhování z regionu, letos počet přistěhovalých převýšil vystěhované o 241 lidí. Za přírůstkem je ale hlavně zahraniční migrace. Pokud by se počítalo jen stěhování v rámci ČR, opět by počet vystěhovalých lidí z Ústeckého kraje převýšil ty přistěhovalé. „Odešel jsem z Mostu do Prahy. Nic moc mě tam nedrželo a v Praze je mnohem lepší možnost sehnat dobré zaměstnání. A když se chci podívat domů, jsem v Mostě za chvíli. Bydlení je sice v Praze dražší, ale bydlí nás v bytě více, zatím to nějak jde,“ sdělil své důvody k opuštění Ústeckého kraje 25letý Kamil Jirásek. Podobné důvody uvádí i řada dalších lidí. „Odešel jsem kvůli lepším možnostem. Kultura, sport, vyžití, to tu v regionu všechno bylo, ale práci jsem našel lepší v Praze a nebavilo mě dojíždět,“ řekl Miroslav Žák z Loun.

Stěhování za prací

I do kraje ale lidé míří. Většinou také kvůli práci. „Sehnal jsem dobré místo na zóně Triangle. Nevyplatí se mi dojíždět ze Středočeského kraje, pronajali jsme si tady byt, zůstává nám tak více peněz a rodině se tady líbí,“ přiznal důvody změny adresy Jiří Frolík, který aktuálně bydlí v Žatci. Do kraje se vrátila také Marie Sůrová. „Původně jsem odešla za prací do Prahy, ale bylo to na mě moc hektické, chyběla mi tam rodina a známí. Tak jsem se nakonec vrátila do Chomutova,“ uvedla mladá žena.

Do Ústeckého kraje se od ledna do konce června přistěhovalo 4 343 lidí, vystěhovalo se z něj 4 102. Vnitrostátní migrace Ústeckého kraje ale byla záporná, o 511 lidí. Do regionu se z jiných oblastí republiky přistěhovalo 2 810 lidí, z kraje se vystěhovalo do jiných českých lokalit 3 321 lidí. Z ciziny se do kraje přistěhovalo 1 533 lidí, naopak do zahraničí jich odešlo 781.

V porovnání s ostatními kraji byla na Ústecku třetí nejvyšší úmrtnost a druhá nejnižší porodnost. V prvním půlroce letošního roku byla v kraji třetí nejnižší rozvodovost v rámci celé České republiky.