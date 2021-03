Obyvatele Velkého Března vyděsil nález hada. Na místo vyjeli hasiči

autor externí autor externí





Dobrovolní hasiči z Velkého Března vyjeli v sobotu 13. března krátce před čtvrt na dvanáct dopoledne do Děčínské ulice ve Velkém Březně, kde byl ve venkovním okrasném květináči nalezen had. Podle oznámení nebylo jisté, zda je had živý či mrtvý.

Obyvatele Velkého Března vyděsil nález hada. Byl mrtvý | Foto: JSDH Velké Březno

Hasiči po příjezdu skutečně nalezli hada, který byl již mrtvý. Jednotka hada vložila do pytle a odvezla. Událost je nyní v dalším šetření. Tomáš Straka