Primátor Nedvědický vypočítal, že strážníci měli denně stanovená kontrolní místa v Masarykově nemocnici, a to u pěti oddělení. Také prováděli kontroly v místech s povinným nošením roušek a respirátorů a v marketech bděli nad dodržováním systému nákupů. Intenzivně spolupracovali se záchranáři, hasiči a státními policisty, a to bez ohledu na nebezpečí vlastního nakažení v době, kdy byla nemoc zcela neznámá. A nakonec až do začátku roku 2022 dohlíželi na pořádek v očkovacím centru.

Není divu, že se onemocnění objevilo i v řadách městské policie. "54 strážníků onemocnělo infekční nemocí a 71 strážníků muselo být postupně umístěno do karantény kvůli kontaktu s nakaženými osobami. To pochopitelně způsobovalo těžkosti v personálním obsazování dozorujících míst a plnění úkolů," uvedl Jan Novotný.

Vedle IZS a městské policie se aktivně účastnili i asistenti prevence kriminality. Pomáhali se zásobováním hygienickými prostředky mateřských a základních škol i všech zařízení patřících městu.

„Obrovský dík vám všem i všem vašim lidem, kteří se v tomto nelehkém období podíleli na zvládnutí celé situace. Jsem hrdý na to, jak městská policie k pomoci během pandemie přistupovala. Doufejme, že se podobné období již nevrátí. Ale kdyby ano, tak jsem si jist, že bychom jej opět zvládli. A to hlavně i díky vám,“ poděkoval ústecký primátor Petr Nedvědický.