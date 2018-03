Ochranáři bojují s invazními druhy živočichů

Ústecký kraj - Kraj trápí rostliny a živočichové, kteří tu nemají co dělat. Ochranáři se jich snaží zbavit.

Mýval odchycený v Teplicích.Foto: Městská policie Teplice

Želva, mýval, rak pruhovaný, křídlatka nebo bolševník. To je jen několik zástupců ze seznamu nebezpečných invazních druhů, které mohou velmi rychle zlikvidovat původní ekosystémy. A jsou i na severu Čech.



Mývala mohli lidé před sto lety potkat v přírodě v Severní Americe. Do Evropy se do volné krajiny dostal až ve 30. letech minulého století. A velmi rychle se přizpůsobil. „V Krásné Lípě mývala přistihli, jak chodí u jednoho z domů na žrádlo kočkám,“ popsal jednu z příhod s nepůvodním obyvatelem severočeské přírody mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Problematičnost mývala tkví v tom, že dobře šplhá a nepohrdne ani vajíčky. „Velmi rychle je tak schopen snížit stavy druhů, které jsou tu domácí,“ doplnil mluvčí parku.

ŽRAVÁ ŽELVA

V přírodě je možné narazit také na další nepůvodní zvíře velmi podobné mývalovi, na psíka mývalovitého. V Děčíně zaznamenali ochránci přírody také výskyt želvy nádherné. Tato drobná želva je velmi oblíbená u chovatelů, naopak ochránci z ní radost nemají. Želva nádherná je totiž velmi žravý druh, během krátké doby dokáže zlikvidovat život ve svém okolí.



Správa parku se snaží s nepůvodními druhy bojovat. Kvůli karasům stříbřitým musela například vypustit rybník a nechat jej přemrznout.

KÁCET, KÁCET, KÁCET

Mnohem více starostí ochráncům přírody přidělává invaze nepůvodních rostlinných druhů. „Většinou musí nastoupit ruční likvidace a je potřeba invazní rostliny vytrhat. To se týká například křídlatek nebo netykavek. Vykácet je třeba také vejmutovky, které jsou schopné zničit všechny rostliny pod stromem,“ poznamenal Tomáš Salov.

Problémy s invazními druhy mají také v Českém středohoří, které zasahuje hned do několika okresů Ústeckého kraje. „Podél některých potoků na Děčínsku a Českolipsku roste křídlatka. Problémy jsou také s akátem, který zvyšuje prostřednictvím bakterií podíl vzdušného dusíku v půdě. To se děje například na Lovoši nebo na Portě Bohemice,“ zmínil některé problémy Roman Hamerský ze Správy CHKO České středohoří.



Upozornil také na pajasan žláznatý. Tento původem severoamerický strom roste velmi rychle. „Zajímavé je, že se šíří především podél železničních tratí na Litoměřicku,“ uzavřel Hamerský.